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Posted 5 марта, 13:12

Published 5 марта, 13:12

Modified 5 марта, 13:14

Updated 5 марта, 13:14

Сколько стоит вторичка в Новосибирске

В Новосибирске отметили резкий скачок цен на жилье на вторичном рынке

5 марта 2025, 13:12
Фото: 1MI. Сколько стоит вторичка в Новосибирске
Аналитики отметили резкий рост цен на вторичное жилье в Новосибирске.

Как сообщают аналитики, в феврале в Новосибирске упало предложение и возросла стоимость квартир на вторичном рынке. На сегодняшний день средняя цена квартиры составляет 5,6 миллионов при средней площади в 47 кв/м, сообщает «Сиб.фм».

На данный момент стоимость квадратного метра составляет 120 тысяч рублей. За февраль стоимость увеличилась на 0,1%.

Ранее сообщалось, что новосибирцы все чаще стали отказываться от ипотеки — в январе было выдано всего 593 единицы ипотечного кредита, что почти в 3 раза ниже показателей 2024 года.

Ранее подсчитали, какое жилье в Новосибирске могут позволить себе семьи на маткапитал.

В Новосибирске вырос спрос на квартиры-студии
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