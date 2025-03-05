В Новосибирске отметили резкий скачок цен на жилье на вторичном рынке

Posted 5 марта, 13:12
Published 5 марта, 13:12
Modified 5 марта, 13:14
Updated 5 марта, 13:14
Как сообщают аналитики, в феврале в Новосибирске упало предложение и возросла стоимость квартир на вторичном рынке. На сегодняшний день средняя цена квартиры составляет 5,6 миллионов при средней площади в 47 кв/м, сообщает «Сиб.фм».
На данный момент стоимость квадратного метра составляет 120 тысяч рублей. За февраль стоимость увеличилась на 0,1%.
Ранее сообщалось, что новосибирцы все чаще стали отказываться от ипотеки — в январе было выдано всего 593 единицы ипотечного кредита, что почти в 3 раза ниже показателей 2024 года.
Ранее подсчитали, какое жилье в Новосибирске могут позволить себе семьи на маткапитал.