В Новосибирске потратят 135 млн рублей на пересадку газонов — зачем это нужно

Одним из важнейших аспектов реконструкции станет не только обновление газонов, но и демонтаж аварийных деревьев, которые могут представлять угрозу безопасности. В рамках программы будет выполнен срез старого слоя грунта, его замена на новый для улучшения дренажа, что позволит дождевой воде лучше впитываться в почву, а не стекать на проезжую часть. Проект также планирует пересмотр технологии уборки улиц, включая отказ от практики складирования снега на газонах, что способствует их порче.