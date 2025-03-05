В Новосибирске потратят 135 млн рублей на пересадку газонов — зачем это нужно

Posted 5 марта, 05:28
Published 5 марта, 05:28
Modified 5 марта, 05:30
Updated 5 марта, 05:30
Этот проект затронет все районы города и станет продолжением работ, начавшихся в 2024 году. Ожидается, что обновление зеленых зон вдоль улиц и дорог улучшит не только облик Новосибирска, но и окажет положительное влияние на экологию, уменьшая уровень пыли и загрязняющих веществ.
Распределение средств по районам будет следующим: Советский и Ленинский районы, а также три района Центрального округа получат по 20 миллионов рублей. Остальные районы города будут получать сумму в размере 15 миллионов рублей. Такие инвестиции позволят обновить газоны по всему городу, при этом основной акцент будет сделан на улицах с высокой интенсивностью движения и тех территориях, где экология требует особого внимания.
В 2024 году была запущена пилотная программа по восстановлению газонов в трех районах Новосибирска: Советском, Дзержинском и Первомайском. За счет выделенных 15 миллионов рублей были проведены работы по замене истощенного грунта, высадке деревьев и кустарников, а также установке новых газонов. Практика оказалась успешной, и в 2025 году проект будет расширен на все районы города.
Одним из важнейших аспектов реконструкции станет не только обновление газонов, но и демонтаж аварийных деревьев, которые могут представлять угрозу безопасности. В рамках программы будет выполнен срез старого слоя грунта, его замена на новый для улучшения дренажа, что позволит дождевой воде лучше впитываться в почву, а не стекать на проезжую часть. Проект также планирует пересмотр технологии уборки улиц, включая отказ от практики складирования снега на газонах, что способствует их порче.