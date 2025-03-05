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Posted 5 марта, 05:28

Published 5 марта, 05:28

Modified 5 марта, 05:30

Updated 5 марта, 05:30

Летний газон

В Новосибирске потратят 135 млн рублей на пересадку газонов — зачем это нужно

5 марта 2025, 05:28
Фото: 1MI. Летний газон

В Новосибирске на борьбу с пылью и новые газоны потратят 135 млн рублей

В 2025 году на комплексную реконструкцию газонов в столице региона будет выделено 135 млн рублей.

Этот проект затронет все районы города и станет продолжением работ, начавшихся в 2024 году. Ожидается, что обновление зеленых зон вдоль улиц и дорог улучшит не только облик Новосибирска, но и окажет положительное влияние на экологию, уменьшая уровень пыли и загрязняющих веществ.

Распределение средств по районам будет следующим: Советский и Ленинский районы, а также три района Центрального округа получат по 20 миллионов рублей. Остальные районы города будут получать сумму в размере 15 миллионов рублей. Такие инвестиции позволят обновить газоны по всему городу, при этом основной акцент будет сделан на улицах с высокой интенсивностью движения и тех территориях, где экология требует особого внимания.

В 2024 году была запущена пилотная программа по восстановлению газонов в трех районах Новосибирска: Советском, Дзержинском и Первомайском. За счет выделенных 15 миллионов рублей были проведены работы по замене истощенного грунта, высадке деревьев и кустарников, а также установке новых газонов. Практика оказалась успешной, и в 2025 году проект будет расширен на все районы города.

Одним из важнейших аспектов реконструкции станет не только обновление газонов, но и демонтаж аварийных деревьев, которые могут представлять угрозу безопасности. В рамках программы будет выполнен срез старого слоя грунта, его замена на новый для улучшения дренажа, что позволит дождевой воде лучше впитываться в почву, а не стекать на проезжую часть. Проект также планирует пересмотр технологии уборки улиц, включая отказ от практики складирования снега на газонах, что способствует их порче.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Реконструкция#Зеленые зоны#Безопасность#Инвестиции#Градостроительство#Газоны
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