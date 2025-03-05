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Posted 5 марта, 12:17

Published 5 марта, 12:17

Modified 5 марта, 12:19

Updated 5 марта, 12:19

Новосибирский филолог призывала сохранить русский язык

В Новосибирске призвали начать борьбу с англицизмами

5 марта 2025, 12:17
Фото: 1MI. Новосибирский филолог призывала сохранить русский язык
Филолог из Новосибирска Мандрикова заявила о необходимости избегать заимствованных слов ради сохранения русского языка.

В феврале 2025 года Госдумой был принят законопроект о защите русского языка. Если закон будет принят, иностранные слова исчезнут с этикеток и баннеров, англицизмы также начнут ограничивать в массовой культуре и СМИ.

Новосибирский филолог ГТУ НЭТИ Галина Мандрикова поддержала инициативу. По словам эксперта, заимствование является повсеместным явлением, однако модные слова негативно сказываются на русской речи. Как считает Мандрикова, в людях укоренилось представление о том, что все западное априори лучше, поэтому иностранные слова нами считываются как показатель престижа.

Вместе с тем, Мандрикова дает позитивный прогноз: русский язык самостоятельно сможет вытеснить заимствования, а законодательная инициатива поможет ускорить этот процесс.

Ранее стало известно, сколько школ закрылись на карантин в Новосибирске за месяц.

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