В Новосибирске призвали начать борьбу с англицизмами

Новосибирский филолог ГТУ НЭТИ Галина Мандрикова поддержала инициативу. По словам эксперта, заимствование является повсеместным явлением, однако модные слова негативно сказываются на русской речи. Как считает Мандрикова, в людях укоренилось представление о том, что все западное априори лучше, поэтому иностранные слова нами считываются как показатель престижа.