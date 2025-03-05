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Posted 5 марта, 02:09

Published 5 марта, 02:09

Modified 5 марта, 02:11

Updated 5 марта, 02:11

Бухгалтер присвоила деньги

В Новосибирской области бухгалтер присвоила 400 тысяч рублей

5 марта 2025, 02:09
Фото: Изображение Midjourney. Бухгалтер присвоила деньги
В Новосибирской области осудили бухгалтера за растрату денег, о чем сообщила прокуратура.

Все произошло в Купинском районе. В период с 2022 по 2023 год 50-летняя бухгалтер похитила средства из зернопромышленной компании, в которой работала.

Всего было присвоено и растрачено 400 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для ремонта спецтехники. Преступление раскрыли.

Женщину обвинили в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ущерб она возместила в полном объеме. Суд назначил сибирячке три года условно. Это не единственное преступление, которое совершили бухгалтеры в Новосибирской области. Ранее в растрате обвинили другого специалиста.

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