В Новосибирской области бухгалтер присвоила 400 тысяч рублей

Posted 5 марта, 02:09
Published 5 марта, 02:09
Modified 5 марта, 02:11
Updated 5 марта, 02:11
Все произошло в Купинском районе. В период с 2022 по 2023 год 50-летняя бухгалтер похитила средства из зернопромышленной компании, в которой работала.
Всего было присвоено и растрачено 400 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для ремонта спецтехники. Преступление раскрыли.
Женщину обвинили в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ущерб она возместила в полном объеме. Суд назначил сибирячке три года условно. Это не единственное преступление, которое совершили бухгалтеры в Новосибирской области. Ранее в растрате обвинили другого специалиста.