В Новосибирской области бухгалтер присвоила 400 тысяч рублей

Женщину обвинили в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ущерб она возместила в полном объеме. Суд назначил сибирячке три года условно. Это не единственное преступление, которое совершили бухгалтеры в Новосибирской области. Ранее в растрате обвинили другого специалиста.