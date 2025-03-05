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Posted 5 марта, 05:27

Published 5 марта, 05:27

Modified 5 марта, 05:29

Updated 5 марта, 05:29

Шприц и таблетки

В Новосибирской области на борьбу с ВИЧ выделены почти 2 млрд рублей

5 марта 2025, 05:27
Фото: 1MI. Шприц и таблетки
В Новосибирской области на борьбу с ВИЧ выделят 1,85 миллиарда рублей в 2025 году, рассказали в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В 2025 году власти Новосибирской области направляют 1,85 миллиарда рублей на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Эти средства будут использованы для закупки жизненно важных медикаментов, улучшение диагностики заболевания и реализации мероприятий, направленных на профилактику.

Основная часть бюджета — более 1,38 миллиарда рублей — будет выделена на закупку антиретровирусных препаратов в рамках федеральной программы. Вдобавок, из областной казны выделено 260 миллионов рублей для дополнительных закупок медикаментов для лечения ВИЧ.

Кроме того, на диагностику ВИЧ-инфекции в регионе выделено 203 миллиона 488 тысяч рублей. Важную роль в комплексной борьбе с вирусом играют также профилактические мероприятия, для которых предусмотрено 8 миллионов 239 тысяч рублей.

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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Здоровье#Профилактика#Вич#СПИД#Диагностика#Министерство здравоохранения#Медикаменты
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