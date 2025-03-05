В Новосибирской области на борьбу с ВИЧ выделены почти 2 млрд рублей

Кроме того, на диагностику ВИЧ-инфекции в регионе выделено 203 миллиона 488 тысяч рублей. Важную роль в комплексной борьбе с вирусом играют также профилактические мероприятия, для которых предусмотрено 8 миллионов 239 тысяч рублей.