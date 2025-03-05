В Новосибирской области на борьбу с ВИЧ выделены почти 2 млрд рублей

Posted 5 марта, 05:27
Published 5 марта, 05:27
Modified 5 марта, 05:29
Updated 5 марта, 05:29
В 2025 году власти Новосибирской области направляют 1,85 миллиарда рублей на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Эти средства будут использованы для закупки жизненно важных медикаментов, улучшение диагностики заболевания и реализации мероприятий, направленных на профилактику.
Основная часть бюджета — более 1,38 миллиарда рублей — будет выделена на закупку антиретровирусных препаратов в рамках федеральной программы. Вдобавок, из областной казны выделено 260 миллионов рублей для дополнительных закупок медикаментов для лечения ВИЧ.
Кроме того, на диагностику ВИЧ-инфекции в регионе выделено 203 миллиона 488 тысяч рублей. Важную роль в комплексной борьбе с вирусом играют также профилактические мероприятия, для которых предусмотрено 8 миллионов 239 тысяч рублей.