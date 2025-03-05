В Новосибирской области растет спрос на детский труд

За прошедший год число вакансий, предлагаемых соискателям от 14 до 17 лет, увеличилось на 36%. По данным исследования, проведённого сервисом hh.ru, в 2024 году подросткам поступило 240 тысяч предложений о работе. Эта цифра составляет около 5% от общего количества вакансий в регионе. Хотя рост интереса к молодым соискателям очевиден, эксперты отмечают, что говорить о массовом трудоустройстве несовершеннолетних пока рано, сообщает BFM-Новосибирск.