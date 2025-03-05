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Posted 5 марта, 03:47

Published 5 марта, 03:47

Modified 5 марта, 05:16

Updated 5 марта, 05:16

Дети держатся за руку

В Новосибирской области растет спрос на детский труд

5 марта 2025, 03:47
Фото: 1MI. Дети держатся за руку
В Новосибирской области всё больше работодателей привлекают к работе подростков, отмечают аналитики рынка труда.

За прошедший год число вакансий, предлагаемых соискателям от 14 до 17 лет, увеличилось на 36%. По данным исследования, проведённого сервисом hh.ru, в 2024 году подросткам поступило 240 тысяч предложений о работе. Эта цифра составляет около 5% от общего количества вакансий в регионе. Хотя рост интереса к молодым соискателям очевиден, эксперты отмечают, что говорить о массовом трудоустройстве несовершеннолетних пока рано, сообщает BFM-Новосибирск.

Работодатели чаще всего предлагают молодым кандидатам работу в качестве курьеров, промоутеров, консультантов в магазины, упаковщиков и комплектовщиков. Сами подростки при поиске работы отдают предпочтение сфере HoReCa — стремятся устроиться официантами, бариста, а также продавцами и упаковщиками. Интерес к курьерским вакансиям среди несовершеннолетних заметно снизился.

Несмотря на растущую вовлечённость подростков в рынок труда, их правовой статус остаётся слабым местом. Многие работодатели не заключают с несовершеннолетними трудовые договоры, а в некоторых случаях и вовсе отказываются выплачивать заработную плату. Контроль за соблюдением прав несовершеннолетних работников ведут прокуратура, аппарат уполномоченного по правам ребёнка и другие государственные структуры.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Подростки#Вакансии#Рынок труда#Детский труд
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