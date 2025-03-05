В Новосибирской области растет спрос на детский труд

Posted 5 марта, 03:47
Published 5 марта, 03:47
Modified 5 марта, 05:16
Updated 5 марта, 05:16
За прошедший год число вакансий, предлагаемых соискателям от 14 до 17 лет, увеличилось на 36%. По данным исследования, проведённого сервисом hh.ru, в 2024 году подросткам поступило 240 тысяч предложений о работе. Эта цифра составляет около 5% от общего количества вакансий в регионе. Хотя рост интереса к молодым соискателям очевиден, эксперты отмечают, что говорить о массовом трудоустройстве несовершеннолетних пока рано, сообщает BFM-Новосибирск.
Работодатели чаще всего предлагают молодым кандидатам работу в качестве курьеров, промоутеров, консультантов в магазины, упаковщиков и комплектовщиков. Сами подростки при поиске работы отдают предпочтение сфере HoReCa — стремятся устроиться официантами, бариста, а также продавцами и упаковщиками. Интерес к курьерским вакансиям среди несовершеннолетних заметно снизился.
Несмотря на растущую вовлечённость подростков в рынок труда, их правовой статус остаётся слабым местом. Многие работодатели не заключают с несовершеннолетними трудовые договоры, а в некоторых случаях и вовсе отказываются выплачивать заработную плату. Контроль за соблюдением прав несовершеннолетних работников ведут прокуратура, аппарат уполномоченного по правам ребёнка и другие государственные структуры.