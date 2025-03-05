В Почте России сообщили о ремонте более 750 сельских отделений за 2024 год

По заявлению Михаила Волкова, возглавляющего Почту России, сейчас это не просто оператор связи в нашей большой стране, а полноценный социальный институт, который помогает жителям сельской местности и удаленных районов поддерживать связь с внешним миром и предоставляет доступ к полезным сведениям и услугам для комфортной жизни. Волков назвал Почту России окном в мир современных сервисов и технологий для населения сел и деревень и отметил, что обновление отделений важно как улучшение инфраструктуры и как возможность для потребителей услуг получать сервис не хуже городского.