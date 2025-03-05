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Posted 5 марта, 15:17

Published 5 марта, 15:17

Modified 5 марта, 15:17

Updated 5 марта, 15:17

В Почте России сообщили о ремонте более 750 сельских отделений за 2024 год

В Почте России сообщили о ремонте более 750 сельских отделений за 2024 год

5 марта 2025, 15:17
Фото: пресс-служба Почты России.
Почта России продолжает ремонт почтовых отделений в сельской местности и удаленных районах по всей стране. В течение трех лет компания отремонтировала около 3200 почтовых отделений. А за 2024 год данная программа помогла модернизировать свыше 750 отделений.

Как сообщает newizv.ru, в первую очередь программа направлена на поэтапное обновление и модернизацию отделений Почты России в селах и труднодоступных местностях к 2030 году. Планируется улучшить условия труда в отделениях почты и расширить ассортимент доступных для населения услуг, пишут «Новые Известия».

В рамках модернизации проводились ремонт фасадов зданий и внутренняя отделка помещений. В отделениях почты обновлялись системы отопления, также появлялись камеры видеонаблюдения, современные пожарные сигнализации, техника для кондиционирования помещений. В некоторых случаях, если здание в силу его состояния не подлежало ремонту, на его месте строили новый объект из современных материалов.

По заявлению Михаила Волкова, возглавляющего Почту России, сейчас это не просто оператор связи в нашей большой стране, а полноценный социальный институт, который помогает жителям сельской местности и удаленных районов поддерживать связь с внешним миром и предоставляет доступ к полезным сведениям и услугам для комфортной жизни. Волков назвал Почту России окном в мир современных сервисов и технологий для населения сел и деревень и отметил, что обновление отделений важно как улучшение инфраструктуры и как возможность для потребителей услуг получать сервис не хуже городского.

Модернизированные почтовые отделения предоставляют россиянам максимум полезных услуг. Например, в них заработали уголки здоровья с медицинскими приборами для измерения давления или температуры. В некоторых отделениях посетители получили доступ к компьютерам, чтобы самостоятельно заходить на важные сайты — портал госуслуг, сайт Социального фонда РФ или платформы для поиска работы.

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