В России хотят ввести штрафы за нарушения при сдаче жилья иностранцам

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что россияне устали от квартир, в которых проживают одновременно сразу несколько семей иностранцев. Это ведет к росту социальной напряженности в обществе, снижению комфорта и безопасности добросовестных жителей, пишет sovainfo.ru.