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Posted 5 марта, 13:03

Published 5 марта, 13:03

Modified 5 марта, 13:05

Updated 5 марта, 13:05

В России хотят ввести штрафы за нарушения при сдаче жилья иностранцам

5 марта 2025, 13:03
Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, при сдаче жилью иностранцу будет действовать список условий:

— необходимо заключить договор найма;

— длительность аренды может составлять не более года;

— иностранец может быть выселен в случае неоплаты более 2 месяцев;

— иностранные граждане не смогут сдавать жилье другим приезжим;

— проживание временных жильцов в арендованном помещении ограничено одним месяцем (сейчас — шесть).

Нововведения не коснутся граждан Республики Беларусь.

За нарушение этих норм предусмотрены штрафы:

— для физических лиц до 5 000 рублей;

— для индивидуальных предпринимателей — до 30 000 рублей;

— для юрлиц — до 300 000 рублей.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что россияне устали от квартир, в которых проживают одновременно сразу несколько семей иностранцев. Это ведет к росту социальной напряженности в обществе, снижению комфорта и безопасности добросовестных жителей, пишет sovainfo.ru.

Законопроект призван сформировать более ответственный подход у собственников квартир к заселению гостей страны.

Также в документе говорится, что по данным ГУ по вопросам миграции МВД России, на 1 сентября 2024 года в РФ находилось 6 174 777 иностранных граждан, что составляет примерно 4,2% от общего населения страны.

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