В России хотят ввести штрафы за нарушения при сдаче жилья иностранцам

Posted 5 марта, 13:03
Published 5 марта, 13:03
Modified 5 марта, 13:05
Updated 5 марта, 13:05
Согласно документу, при сдаче жилью иностранцу будет действовать список условий:
— необходимо заключить договор найма;
— длительность аренды может составлять не более года;
— иностранец может быть выселен в случае неоплаты более 2 месяцев;
— иностранные граждане не смогут сдавать жилье другим приезжим;
— проживание временных жильцов в арендованном помещении ограничено одним месяцем (сейчас — шесть).
Нововведения не коснутся граждан Республики Беларусь.
За нарушение этих норм предусмотрены штрафы:
— для физических лиц до 5 000 рублей;
— для индивидуальных предпринимателей — до 30 000 рублей;
— для юрлиц — до 300 000 рублей.
В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что россияне устали от квартир, в которых проживают одновременно сразу несколько семей иностранцев. Это ведет к росту социальной напряженности в обществе, снижению комфорта и безопасности добросовестных жителей, пишет sovainfo.ru.
Законопроект призван сформировать более ответственный подход у собственников квартир к заселению гостей страны.
Также в документе говорится, что по данным ГУ по вопросам миграции МВД России, на 1 сентября 2024 года в РФ находилось 6 174 777 иностранных граждан, что составляет примерно 4,2% от общего населения страны.