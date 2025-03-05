В России могут ввести ограничения для владельцев крупных собак

Posted 5 марта, 16:13
Published 5 марта, 16:13
Modified 5 марта, 16:15
Updated 5 марта, 16:15
В том случае, если закон будет принят, завести собаку потенциально агрессивной породы станет сложнее: будущим хозяевам придется пройти тестирование по правилам выгула и воспитания питомца. Также предусматривается наказание за выгул опасных собак без намордника и поводка.
Если хозяин дважды будет замечен за нарушением правил выгула, его лишат права содержать таких собак. В том случае, если собака будет гулять без присмотра, ее изымут и поместят в приют, где животное будут содержать за счет владельца.
Сейчас в список собак, представляющих потенциальную опасность, включены 12 пород и их метисы. Однако депутаты Госдумы предлагают расширить этот список.
Не менее остро для Новосибирской области стоит вопрос о том, что делать с бездомными собаками: ранее агрессивная стая напала на 16-летнего подростка.