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Posted 5 марта, 16:13

Published 5 марта, 16:13

Modified 5 марта, 16:15

Updated 5 марта, 16:15

В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак

В России могут ввести ограничения для владельцев крупных собак

5 марта 2025, 16:13
Фото: 1MI. В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак

Новосибирцам рассказали о возможных ограничениях для владельцев больших собак

В Госдуме сообщили о разработке законопроекта, согласно которому вводится реестр особо опасных пород крупных собак.

В том случае, если закон будет принят, завести собаку потенциально агрессивной породы станет сложнее: будущим хозяевам придется пройти тестирование по правилам выгула и воспитания питомца. Также предусматривается наказание за выгул опасных собак без намордника и поводка.

Если хозяин дважды будет замечен за нарушением правил выгула, его лишат права содержать таких собак. В том случае, если собака будет гулять без присмотра, ее изымут и поместят в приют, где животное будут содержать за счет владельца.

Сейчас в список собак, представляющих потенциальную опасность, включены 12 пород и их метисы. Однако депутаты Госдумы предлагают расширить этот список.

Не менее остро для Новосибирской области стоит вопрос о том, что делать с бездомными собаками: ранее агрессивная стая напала на 16-летнего подростка.

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