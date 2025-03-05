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Posted 5 марта, 05:57

Published 5 марта, 05:57

Modified 5 марта, 05:57

Updated 5 марта, 05:57

В России предложили ограничить доступ к услуге каршеринга лицам до 21 года

5 марта 2025, 05:57
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил ограничить доступ к услуге каршеринга лицам в возрасте до 21 года, а также установить в каршеринговых автомобилях алкозамки и ограничение скорости до 120 км/ч.

Копия обращения на имя министра транспорта России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.

Как пояснил Нилов, в последнее время в средствах массовой информации всё чаще упоминаются трагические инциденты с участием автомобилей каршеринга.

«Так, 27 февраля в Нижнем Новгороде 18-летний водитель на арендованной машине не справился с управлением и на скорости 150 км/ч влетел в остановку общественного транспорта», — рассказал депутат.

По его мнению, на этом фоне «особенно неуместно смотрятся рекламные акции крупных российских операторов каршеринга, которые объявляют о снижении разрешённого возраста для аренды автомобиля до 18 лет и полном отсутствии требований к водительскому стажу».

Как подчеркнул парламентарий, «необходимо срочно навести порядок в сфере аренды автомобилей».

«В частности, в качестве первоочередных мер в данном направлении предлагаю следующее: ограничение доступа к аренде автомобиля лиц в возрасте до 21 года, минимальный стаж вождения — 1,5 года, установление в автомобилях каршеринга ограничения максимальной скорости до 120 км/ч, установление в автомобилях каршеринга алкозамков», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, по его словам, необходима обязательная функция дистанционной блокировки двигателя во избежание трагических последствий для окружающих в ходе преследования правоохранительными органами нарушителя, а также устранение парковочных привилегий для автомобилей каршеринга.

По мнению Нилова, практическая реализация перечисленных предложений позволит, сохранив сам формат и преимущества аренды автомобилей, одновременно снизить аварийность и риск трагических исходов.

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