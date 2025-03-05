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Posted 5 марта, 15:39

Published 5 марта, 15:39

Modified 5 марта, 15:41

Updated 5 марта, 15:41

В Самаре предпринимательницу заставили закрыть незаконное кафе в пристройке к ее дому

5 марта 2025, 15:39
Горадминистрация обратилась в суд из-за нецелевого использования участка.

Местная жительница пристройку к дому превратила в пункт общественного питания, сообщает ГУ ФССП России по Самарской области, пишет sovainfo.ru.

Земельный участок, на котором он находится, пригоден лишь для индивидуального жилищного строительства.

Горадминистрация обратилась в суд и потребовала привести территорию в порядок. Инстанция встала на сторону истца.

Затем в отделении приставов Октябрьского района в отношении владелицы участка возбудили исполнительное производство. Однако женщина не собиралась закрывать кафе.

Из-за игнорирования решения суда местную жительницу предупредили об административной ответственности. Также самарчанке ограничили выезд за пределы России.

Только после этого предпринимательница привела в порядок свой пристрой и ликвидировала там пункт общественного питания.

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