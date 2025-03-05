В Самаре предпринимательницу заставили закрыть незаконное кафе в пристройке к ее дому

Posted 5 марта, 15:39
Published 5 марта, 15:39
Modified 5 марта, 15:41
Updated 5 марта, 15:41
Местная жительница пристройку к дому превратила в пункт общественного питания, сообщает ГУ ФССП России по Самарской области, пишет sovainfo.ru.
Земельный участок, на котором он находится, пригоден лишь для индивидуального жилищного строительства.
Горадминистрация обратилась в суд и потребовала привести территорию в порядок. Инстанция встала на сторону истца.
Затем в отделении приставов Октябрьского района в отношении владелицы участка возбудили исполнительное производство. Однако женщина не собиралась закрывать кафе.
Из-за игнорирования решения суда местную жительницу предупредили об административной ответственности. Также самарчанке ограничили выезд за пределы России.
Только после этого предпринимательница привела в порядок свой пристрой и ликвидировала там пункт общественного питания.