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Posted 5 марта, 17:44

Published 5 марта, 17:44

Modified 5 марта, 17:44

Updated 5 марта, 17:44

В Самаре владелица собаки, которая укусила ребенка, пыталась оспорить приговор

5 марта 2025, 17:44
ЧП произошло в феврале 2024 года. В вечернее время на мальчика набросилась и укусила собака, которую хозяйка выгуливала в общественном месте. После этого ребенку потребовались помощь врачей и курс инъекций от опасных заболеваний.

Мать пострадавшего обратилась с иском с суд. Она потребовала возместить причинённый моральный вред, который она оценила в 200 тысяч рублей. Требования удовлетворили частично: размер взыскания был уменьшен до 50 тыс. рублей, пишет sovainfo.ru.

Хозяйка собаки не согласилась с решением и подала апелляцию. Она сочла недоказанным, что именно ее питомец укусил ребенка, и тот факт, что мальчику были причинены нравственные и физические страдания.

Во вторник, 4 марта, жалобу рассмотрели в Самарском областном суде. Изучив материалы дела, видеозапись и показания свидетелей, коллегия постановила оставить решение без изменений.

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