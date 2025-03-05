В Самаре владелица собаки, которая укусила ребенка, пыталась оспорить приговор

Posted 5 марта, 17:44
Published 5 марта, 17:44
Modified 5 марта, 17:44
Updated 5 марта, 17:44
Мать пострадавшего обратилась с иском с суд. Она потребовала возместить причинённый моральный вред, который она оценила в 200 тысяч рублей. Требования удовлетворили частично: размер взыскания был уменьшен до 50 тыс. рублей, пишет sovainfo.ru.
Хозяйка собаки не согласилась с решением и подала апелляцию. Она сочла недоказанным, что именно ее питомец укусил ребенка, и тот факт, что мальчику были причинены нравственные и физические страдания.
Во вторник, 4 марта, жалобу рассмотрели в Самарском областном суде. Изучив материалы дела, видеозапись и показания свидетелей, коллегия постановила оставить решение без изменений.