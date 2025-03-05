В январе с применением ИИ в рамках ОМС провели 245 тыс. рентгенов и флюорографий

Она также подчеркнула, что расшифровка исследований — это только один из способов, как искусственный интеллект может быть полезен в медицине. С 2023 по 2024 год в ряде российских регионов проводился пилотный проект, направленный на мониторинг здоровья пациентов с помощью дистанционных высокотехнологичных сервисов и устройств — персональных медицинских помощников.