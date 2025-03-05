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Posted 5 марта, 17:16

Published 5 марта, 17:16

Modified 5 марта, 17:17

Updated 5 марта, 17:17

В январе с применением ИИ в рамках ОМС провели 245 тыс. рентгенов и флюорографий

В январе с применением ИИ в рамках ОМС провели 245 тыс. рентгенов и флюорографий

5 марта 2025, 17:16
Фото: 1MI.
В январе текущего года в 20 российских регионах было проведено 245 тысяч рентгеновских и флюорографических исследований с использованием систем поддержки принятия врачебных решений.

В этом же месяце в 10 регионах страны искусственный интеллект был задействован при проведении более чем 15 тысяч компьютерных томографий грудной клетки. Об этом сообщила Ольга Царева, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в рамках своего выступления на круглом столе «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество».

По программе государственных гарантий средние нормы финансовых затрат на выполнение определенных видов исследований в системе обязательного медицинского страхования были установлены с учетом расходов, которые связаны с применением медицинских изделий, использующих искусственный интеллект.

С 2025 года, помимо маммографии, расходы на применение систем поддержки принятия врачебных решений также будут учитываться при проведении рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки.

В 2024 году использование искусственного интеллекта при проведении маммографий было организовано в 30 субъектах Российской Федерации. Общее количество оказанных услуг превысило 1 миллион случаев на общую сумму около 360 миллионов рублей.

По словам Ольги Царевой, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к росту применения систем поддержки принятия врачебных решений. Всего за первый месяц текущего года количество маммографических исследований с использованием искусственного интеллекта в амбулаторных условиях достигло почти 90 тысяч, что на 37% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Она также подчеркнула, что расшифровка исследований — это только один из способов, как искусственный интеллект может быть полезен в медицине. С 2023 по 2024 год в ряде российских регионов проводился пилотный проект, направленный на мониторинг здоровья пациентов с помощью дистанционных высокотехнологичных сервисов и устройств — персональных медицинских помощников.

Цель проекта — сбор стандартизированной информации о состоянии здоровья человека в единой системе. Это обеспечит лечащему врачу доступ ко всей необходимой информации о пациенте без необходимости изучать дневник наблюдений.

Царева отметила, что систематизированные данные, обработанные с применением искусственного интеллекта, помогут врачу оперативно реагировать на клинически значимые изменения состояния пациента и предотвращать осложнения. Это позволит пациентам своевременно получать необходимую медицинскую помощь.

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