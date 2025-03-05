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Posted 5 марта, 06:08

Published 5 марта, 06:08

Modified 5 марта, 06:10

Updated 5 марта, 06:10

Максим Останин

Вице-мэр Новосибирска Максим Останин прокомментировал возможную отправку на СВО

5 марта 2025, 06:08
Фото: Правительство Новосибирской области. Максим Останин
Заммэра Новосибирска Максим Останин ответил на сообщения, появившиеся в СМИ, о его возможной отправке в зону спецоперации после обысков в конце прошлого года.

Сведения о вероятной командировке Останина в СВО возникла в телеграм-каналах, где обсуждалось, что он может стать частью отряда БАРС «Орион». Командир этого отряда Андрей Панферов подтвердил, что Останин действительно высказывал желание принять участие в операциях, однако подчеркнул, что, учитывая его высокую должность, для этого требуется согласование с руководством.

Тем не менее, сам Останин поспешил опровергнуть эти слухи, заявив, что в ближайшее время он не собирается менять свой рабочий график или место работы.

Не так давно имя Максима Останина оказалось в центре скандала, связанного с обысками в его кабинете. В конце прошлого года в кабинетах заммэра и главы Минпромторга региона прошли обыски. Предполагается, что они связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий, в котором фигурируют сотрудники министерства.

Следствие предполагает, что чиновники закупали для бойцов СВО товары, включая оружие и амуницию, по завышенным ценам, при этом качество этих товаров оставляло желать лучшего. Примечательно, что за эти махинации с бюджетными средствами под стражей оказались два высокопрофильных чиновника Минпромторга — Юрий Воробьев и Наталья Зырянова.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Скандал#Андрей Панферов#Обыски#СВО#Минпромторг#Превышение должностных полномочий
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