Вице-мэр Новосибирска Максим Останин прокомментировал возможную отправку на СВО

Posted 5 марта, 06:08
Published 5 марта, 06:08
Modified 5 марта, 06:10
Updated 5 марта, 06:10
Сведения о вероятной командировке Останина в СВО возникла в телеграм-каналах, где обсуждалось, что он может стать частью отряда БАРС «Орион». Командир этого отряда Андрей Панферов подтвердил, что Останин действительно высказывал желание принять участие в операциях, однако подчеркнул, что, учитывая его высокую должность, для этого требуется согласование с руководством.
Тем не менее, сам Останин поспешил опровергнуть эти слухи, заявив, что в ближайшее время он не собирается менять свой рабочий график или место работы.
Не так давно имя Максима Останина оказалось в центре скандала, связанного с обысками в его кабинете. В конце прошлого года в кабинетах заммэра и главы Минпромторга региона прошли обыски. Предполагается, что они связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий, в котором фигурируют сотрудники министерства.
Следствие предполагает, что чиновники закупали для бойцов СВО товары, включая оружие и амуницию, по завышенным ценам, при этом качество этих товаров оставляло желать лучшего. Примечательно, что за эти махинации с бюджетными средствами под стражей оказались два высокопрофильных чиновника Минпромторга — Юрий Воробьев и Наталья Зырянова.