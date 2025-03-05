Вице-мэр Новосибирска Максим Останин прокомментировал возможную отправку на СВО

Сведения о вероятной командировке Останина в СВО возникла в телеграм-каналах, где обсуждалось, что он может стать частью отряда БАРС «Орион». Командир этого отряда Андрей Панферов подтвердил, что Останин действительно высказывал желание принять участие в операциях, однако подчеркнул, что, учитывая его высокую должность, для этого требуется согласование с руководством.