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Posted 6 марта, 16:04

Published 6 марта, 16:04

Modified 6 марта, 18:50

Updated 6 марта, 18:50

Туристы

Аналитики: туристов не ждут в Новосибирске

6 марта 2025, 16:04
Фото: 1MI. Туристы

Новосибирск попал в топ-3 городов, где меньше всего ожидают туристов

Согласно данным исследования, проведенного специалистами SuperJob, Новосибирск попал в тройку самых недружелюбных городов по отношению к туристам.

Сообщается, что наиболее негативно к активному турпотоку относятся в Краснодаре, Москве и Новосибирске.

Самыми гостеприимными городами по данным исследования оказались Волгоград, Омск и Уфа. По данным опроса, в Волгограде к увеличению турпотока позитивно относятся 68% респондентов, в Омске — 65% и в Уфе — 64%.

Около 32% опрошенных новосибирцев не хотят, чтобы в город приезжало больше туристов. Также в пятерку самых негостеприимных городов включили Санкт-Петербург (31%) и Ростов-на-Дону (27%).

Ранее сообщалось о введении штрафов за нарушения при сдаче жилья иностранцам.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Туристы
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