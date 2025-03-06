Аналитики: туристов не ждут в Новосибирске

Posted 6 марта, 16:04
Published 6 марта, 16:04
Modified 6 марта, 18:50
Updated 6 марта, 18:50
Сообщается, что наиболее негативно к активному турпотоку относятся в Краснодаре, Москве и Новосибирске.
Самыми гостеприимными городами по данным исследования оказались Волгоград, Омск и Уфа. По данным опроса, в Волгограде к увеличению турпотока позитивно относятся 68% респондентов, в Омске — 65% и в Уфе — 64%.
Около 32% опрошенных новосибирцев не хотят, чтобы в город приезжало больше туристов. Также в пятерку самых негостеприимных городов включили Санкт-Петербург (31%) и Ростов-на-Дону (27%).
Ранее сообщалось о введении штрафов за нарушения при сдаче жилья иностранцам.