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Posted 6 марта, 13:33

Published 6 марта, 13:33

Modified 6 марта, 13:35

Updated 6 марта, 13:35

«Авито» запустил Trisigma, технологический продукт для A/B-тестов онлайн-сервисов

«Авито» запустил Trisigma, технологический продукт для A/B-тестов онлайн-сервисов

6 марта 2025, 13:33
Фото: Пресс-служба Авито.
«Авито Тех» представил Trisigma, инструмент для A/B-тестирования. С его помощью компания сможет определять, какие изменения на сайте или в приложении наиболее эффективны для привлечения клиентов и увеличения продаж.

Управляющий партнер «Авито» Иван Гуз отметил, что «Авито Тех» планирует занять ведущие позиции на рынке инструментов для A/B-тестов.

«Внедрение платформы Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год», — подчеркнул Гуз

В «Авито Тех» считают, что самостоятельная разработка подобной платформы обойдется компаниям в десятки миллионов рублей и займет около двух лет, а поддержка такой системы будет стоить не менее 50 миллионов рублей в год. Сейчас платформу Trisigma тестируют крупные компании из сфер онлайн-образования, фастфуда и розничной торговли.

Платформа полностью разработана технологической командой Авито. Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.

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