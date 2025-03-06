«Авито» запустил Trisigma, технологический продукт для A/B-тестов онлайн-сервисов

Posted 6 марта, 13:33
Published 6 марта, 13:33
Modified 6 марта, 13:35
Updated 6 марта, 13:35
Управляющий партнер «Авито» Иван Гуз отметил, что «Авито Тех» планирует занять ведущие позиции на рынке инструментов для A/B-тестов.
«Внедрение платформы Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год», — подчеркнул Гуз
В «Авито Тех» считают, что самостоятельная разработка подобной платформы обойдется компаниям в десятки миллионов рублей и займет около двух лет, а поддержка такой системы будет стоить не менее 50 миллионов рублей в год. Сейчас платформу Trisigma тестируют крупные компании из сфер онлайн-образования, фастфуда и розничной торговли.
Платформа полностью разработана технологической командой Авито. Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.