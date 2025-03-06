Банк вакансий создадут в регионе для участников проекта «Герои НовоСибири»

Posted 6 марта, 09:52
Published 6 марта, 09:52
Modified 6 марта, 09:54
Updated 6 марта, 09:54
Участие в заседании оргкомитета проекта «Герои НовоСибири» приняли руководители профильных подразделений администрации губернатора и правительства Новосибирской области, а также исполнительных органов власти региона.
Как напомнил Константин Хальзов, с февраля этого года в Новосибирской области запущен проект «Герои НовоСибири» — федеральный аналог программы «Время героев». Это программа обучения для ветеранов и участников специальной военной операции, прошедших соответствующий конкурсный отбор. После успешного прохождения программы, участники могут занять должности руководителей в органах власти, государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, принимать участие в политической жизни региона. Прием заявок на участие в программе уже стартовал и продлится до 24 марта. Далее участников ждут тестирование и собеседование.
Заместитель губернатора получил руководителям органов власти в кратчайшие сроки сформировать и представить оргкомитету подробный банк управленческих вакансий для участников проекта в исполнительных органах власти, их подведомственных организациях, а также список потенциальных управленческих вакансий на крупнейших промышленных предприятиях Новосибирской области, которые могли бы быть предложены участникам проекта «Герои НовоСибири».
«За каждым участником проекта будет закреплен куратор из числа руководителей областных органов власти, который будет сопровождать его весь период обучения. Кроме того, сформирован пул 100 экспертов из числа руководителей крупных промышленных предприятий Новосибирской области, которые проведут мастер-классы, поделятся своим управленческим опытом и компетенциями», — отметил он.
Кроме образовательных модулей участников проекта «Герои НовоСибири» ждет насыщенная внеакадемическая образовательно-социализирующая программа. Она будет включать в себя встречи с экспертами и мастер-классы, знакомство с работой крупнейших предприятий и знаковых организаций, посещение важнейших инфраструктурных объектов, встречи с чемпионами и спортивные мероприятия, также предусматривается культурная программа. Уже на этапе обучения участники проекта «Герои НовоСибири» будут активно вовлечены в общественную жизнь, мероприятия по патриотическому воспитанию.