Банк вакансий создадут в регионе для участников проекта «Герои НовоСибири»

Как напомнил Константин Хальзов, с февраля этого года в Новосибирской области запущен проект «Герои НовоСибири» — федеральный аналог программы «Время героев». Это программа обучения для ветеранов и участников специальной военной операции, прошедших соответствующий конкурсный отбор. После успешного прохождения программы, участники могут занять должности руководителей в органах власти, государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, принимать участие в политической жизни региона. Прием заявок на участие в программе уже стартовал и продлится до 24 марта. Далее участников ждут тестирование и собеседование.



Заместитель губернатора получил руководителям органов власти в кратчайшие сроки сформировать и представить оргкомитету подробный банк управленческих вакансий для участников проекта в исполнительных органах власти, их подведомственных организациях, а также список потенциальных управленческих вакансий на крупнейших промышленных предприятиях Новосибирской области, которые могли бы быть предложены участникам проекта «Герои НовоСибири».