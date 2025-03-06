Ефимов раскрыл план реорганизации участка в Черемушках по программе КРТ

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, со своей стороны, сообщил, что большую часть территории предполагается использовать для строительства жилья в рамках программы реновации, общая площадь домов должна составить 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах разместят торговые точки, предприятия общественного питания и службы бытового сервиса, что обеспечит более 40 рабочих мест. В рамках проекта будет проведено обустройство и озеленение придомовой территории, а также оборудование пространства детскими и спортивными площадками. Для удобства жителей будет возведен подземный паркинг.