Ефимов раскрыл план реорганизации участка в Черемушках по программе КРТ

Posted 6 марта, 15:03
Published 6 марта, 15:03
Modified 6 марта, 15:09
Updated 6 марта, 15:09
Как проинформировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, задачи по выполнению проекта редевелопмента возложили на назначенного городом оператора.
Заммэра также указал, что участок площадью 1,17 гектара располагается по адресу улица Херсонская, владение 35. На этой территории в течение пяти лет будут построены жилые дома для нужд программы реновации и прочих городских потребностей, а также различные коммунальные объекты.
По словам Ефимова, размер инвестиционных вложений в развитие территории оценивают на уровне 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета составит 23,8 миллиона рублей, пишет mos.ru. Территория располагается рядом со станциями метро «Калужская» и «Воронцовская».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, со своей стороны, сообщил, что большую часть территории предполагается использовать для строительства жилья в рамках программы реновации, общая площадь домов должна составить 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах разместят торговые точки, предприятия общественного питания и службы бытового сервиса, что обеспечит более 40 рабочих мест. В рамках проекта будет проведено обустройство и озеленение придомовой территории, а также оборудование пространства детскими и спортивными площадками. Для удобства жителей будет возведен подземный паркинг.
В рамках программы КРТ на месте неэффективно используемых участков в России строят новые объекты недвижимости, в том числе жилье для переезда жителей города по программе реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами по реорганизации двух участков в САО и ЮЗАО. Известно, что в Москве на данный момент на стадии реализации пребывают 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.