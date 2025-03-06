Эксперты сообщили основные причины появления лишних килограммов

Но неверно думать, что лишний вес вызывается исключительно перееданием и может успешно лечиться только путем ограничений.



Есть и другие причины. В их числе — генетическая составляющая. Это подтверждают результаты исследований. Например, есть сильная корреляция массы тела между однояйцевыми близнецами, пишет sovainfo.ru.



Также некоторые люди могут есть намного больше, чем другие, не прибавляя в весе, хотя при этом не ведут особо активный образ жизни. Существует гипотеза, что это возможно благодаря бурому жиру — пигментированной цитохромом ткани. Она встречается также у грызунов, зимующих животных, различных других млекопитающих. По сути, бурый жир — это мини-печь, которая сжигает калории либо для обеспечения организма теплом, либо для поддержания баланса между поступающей и выводимой энергией. Ученые высказали предположение, что дефект функции такой ткани может быть причиной ожирения. Это подтвердили эксперименты над мышами.



Еще одной причиной появления лишнего веса может быть то, что активность липопротеинлипазы (ЛПЛ) в жировой ткани может усиливать чувство голода. ЛПЛ — фермент, который контролирует концентрацию триглицеридов в клетках.



Эксперты также отметили, что ожирение приводит к ухудшению качества жизни и здоровья, уменьшает продолжительность жизни: на 3-5 лет при небольшом избытке массы тела, до 15 лет — при сильно выраженном.



Более подвержены заболеванию женщины. И на это есть причины. Во-первых, особенности конституции тела, а именно большее, чем у мужчин, содержание жира в организме. Во-вторых, нестабильный гормональный фон (беременности, роды, менопауза).



75% случаев ожирения связаны с разбалансированным питанием. Причем важным фактором риска для здоровья является распределение такой ткани. Избыточное накопление в области живота (тип сложения «яблоко») связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выявляют таких пациентов по большой величине соотношения окружности талии к окружности бедер (более 1 для мужчин и 0,85 для женщин). У женщин с окружностью талии более 80 см и мужчин свыше 102 см существенно повышается риск метаболических осложнений.