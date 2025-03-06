«Грязь, просрочка и космические цены»: топ-5 самых антисанитарных рынков Новосибирска

Рынок находится на улице Кубовая в Заельцовском районе. Его оценили на 2,7 звезды из 5 на основе 106 отзывов. Новосибирцы критикуют просроченные продукты в молочном и мясном отделе, а также грубый персонал и обсчеты покупателей.