«Грязь, просрочка и космические цены»: топ-5 самых антисанитарных рынков Новосибирска

Posted 6 марта, 02:50
Published 6 марта, 02:50
Modified 6 марта, 02:52
Updated 6 марта, 02:52
Рынок находится на улице Петухова в Кировском районе. Он получил 2,7 звезды из 5 на основе 213 оценок. Покупатели жалуются на просроченные продукты, завышенные цены и обман на деньги со стороны продавцов.
«Социальный рынок, пора бы переименовать, цены просто космос»;
«Купил вечером рыбу в отделе в первом справа от входа. Селедка протухшая х/к. Балык кеты свежий. В другом отделе замороженную маринованную курицу для гриля и оказалась со знатным душком. Вывод-брать только охлажденку и тщательно выбирать»;
«Взяли пряники, это просто кошмар, решили чай попить, а они как сухари, им был почти месяц, через 2 дня они все покрылись плесенью»;
«Почему администрация магазина не реагирует на огромное количество отзывов по мясу, что нам отрезают намного больше чем нужно? Почему я должна выслушивать от хамки за свои деньги неприятные вещи? Я схожу в администрацию, напишу заявление на проверку, можно организовать скрытую камеру и распространить то, как безнаказанно работают, а мясных отделах раз руководство ярмарки не реагирует на отзывы! Мне очень не понравилось отношение, я себя уважаю и любой труд уважаю, но такое отношение неприемлемо»;
«Купили творожную массу в отделе молочки по левой стороне — отравилась и отправилась в инфекционную больницу по скорой. Теперь долгое восстановление здоровья.
Купаты купили тоже в левом углу недалеко от этого молочного отдела — прокисший фарш, а по стоимости очень даже не дешевые… Роспотребнадзор на вас нужен».
Рынок находится на улице Кубовая в Заельцовском районе. Его оценили на 2,7 звезды из 5 на основе 106 отзывов. Новосибирцы критикуют просроченные продукты в молочном и мясном отделе, а также грубый персонал и обсчеты покупателей.
«Уважаемая администрация, обратите внимание на работу молочного отдела… В очередной раз негодую — подсунули просрок… Через раз продают просроченную продукцию, сыры там уже не беру, они у них прям в витрине цветут… Когда уже что-то изменится? С таким отношением, все покупатели разбегутся…»;
«Почему администрация не проверяет работу отделов? Уже второй раз покупаю несвежие продукты в молочном отделе.Сначала молоко кислое, теперь сыр липкий.Почему нельзя просто продавать свежую молочную продукцию?! Примите уже меры, наконец-то!»;
«Похоже что руководители рынка не читают негативные отзывы, ничего не меняется. Со всеми отрицательными отзывами в адрес молочного отдела согласна. Меня однажды обсчитали в этом отделе, отбили в чеке сыр, который я не покупала. Чек кстати не отдали. Деньги вернули, но вместо извинений еще и нахамили»;
«Уважаемая администрация, обратите уже своё пристальное внимание на мясной отдел, находящийся напротив хлебного, пока не подключился Роспотребнадзор!!!
Претензии:
1. Отсутствие ценников на продукцию: продавцы оценивают „кошелёк“ покупателя, а потом, называют цену. Разницу в карман.
2. Обвес, почти всегда.
3. Если расплачиваешься наличными, то чек не дают, по кассе не пробивают. Опять себе в карман».
Находится ярмарка на улице Большевистской в Октябрьском районе. Рынок получил 2.9 звезды из 5, на основе 125 оценок. Жители Новосибирска жалуются на некачественную продукцию и игнорирование администрацией всех претензий.
«Приобрели спаржу с морковью, в рыбном отделе, попалась муха, и кусок пластика, кошмар… Не травитесь люди»;
«Худшее место в городе! Впервые сюда попала и больше НИКОГДА! Купила молоко „Кирза“ и масло сливочное 72,5% жирности! Молоко кислое, а масло даже этим словом назвать нельзя, просто ужас!!! Цены такие же как в городе в магазинах! Лучше чуть дороже купить, но с удовольствием съесть!»;
«Филиал на большевичке плох тем что лично знаю что подсовывают всю просрочку тут, а на петухова отличный филиал»;
«Продавцы матерятся жутко, сделайте что-нибудь»;
«Купили просроченные шоколадные эклеры на ярмарке. Дома попробовали и ощутили несвежий вкус, оказалось плесень. Будьте осторожны, покупая продукцию в этой точке. Потеряете не только деньги, но и здоровье. На сам комбинат звонить бесполезно- бросают трубку как только узнают что звонок по качеству продукции, наверняка много претензий, что устали оправдываться».
Рынок находится на улице Ленинградской в Октябрьском районе. Он получил 3,4 звезды на основе 151 отзыва. Покупатели сетуют на антисанитарию, обман продавцами и завышенные цены.
«Не понравилось, ассортимент маленький, рынок весь какой то грязный. Больше не приедем»;
«Знакомая нахвалила соленое сало, пошла с ней на рынок и купила кусочек.Чек не дали, или наличными или переводом по номеру телефона.Проверила потом вес- обманули.Продавец пожилая симпатичная женщина. Я не обеднею, она не разбогатеет.Сто лет не была на рынке и ещё сто не буду даже заходить.Поэтому и умирает рыночная торговля-не все любят обман»;
«Рынок кишит тараканами и уже давно, по прилавкам и весам ходят не стесняясь»;
«Ужасный рынок!!! продавщица в отделе с корейскими закусками обвесила, воспользовавшись тем, что мы торопились! сами закуски слишком пропитаны уксусом, а креветки вовсе стухли и уксусом постарались это скрыть. есть невозможно, на вкус отвратительно! больше на этот рынок ни ногой, мерзко»;
«Продукты некачественные, цены кусаются, продавцы хамят! Ужас! Буду искать альтернативу, я конечно человек терпеливый, но не собираюсь позволять к себе относится подобным образом!».
Рынок находится на улице Плахотного в Ленинском районе. Он получил 3,9 звезды на основе 169 отзывов. Горожане недовольны завышенными ценами, грязью и грубым персоналом.
«Дорого, продавцы ушлые, подсовывают всё, нужное и не нужное. Три раза нужно повторять, что понял что „это“ мне не нужно?! Р.S. (отдел фрукты и овощи)»;
«Цены высокие, грязно, выбор маленький»;
«Не хожу принципиально в эту помойку…несколько раз пытались выдать вонючее мясо за свежую телятину.уже не говорю про обвесы…»;
«Грязно. Нагорожено как попало, Шанхай»;
«Если есть ад на земле, то это он»;
«Администрация куда вы смотрите мясо не хочется покупать только из-за овчарок которые его продают. Дамы из 90х в себя поверили. Им билеты в автобусе продавать и то не по городу»;
«Этот рынок устал в прямом смысле. Почему его не переведут в порядок»;
«Рынок как был местом обмана и обсчета, так он им и остался. Дурят нашего брата на каждом шагу»;
«Везде грязь, вонь, цыгане».
Ранее мы составили топ-5 худших ТЦ в Новосибирске. Сибиряки жаловались на антисанитарию, просрочку и продавцов-хамов.