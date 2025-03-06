Хлеб подорожает в марте — с чем связан рост цен

Posted 6 марта, 06:28
Published 6 марта, 06:28
Modified 6 марта, 06:30
Updated 6 марта, 06:30
С начала марта жители Новосибирска столкнутся с ростом цен на хлеб — прогнозируемое увеличение составит до 15%. Причиной называют резкий рост затрат на производство, включая подорожание сырья, энергоресурсов и транспортных услуг. Об этом сообщает издание Infopro54, ссылаясь на заявление Дмитрия Терешкова, главы Сибирского союза хлебопеков и руководителя АО «Сибирская хлебная корпорация».
Эксперт отметил, что реальная инфляция в секторе значительно превысила официальные данные. Ежедневно предприятия получают уведомления о новых повышениях цен на зерно, муку, топливо и логистику. Дополнительным фактором стало увеличение расходов на зарплаты сотрудников, необходимых для удержания квалифицированных кадров.
Юрий Кацнельсон, президент РОСПиК, акцентировал внимание на высокой торговой наценке в рознице, достигающей 35%, которая существенно влияет на конечную стоимость продукции. Он призвал производителей активнее развивать собственные сети продаж, чтобы снизить зависимость от посредников.
Согласно данным Новосибирскстата на конец февраля, средняя цена за килограмм ржаного хлеба или смешанных сортов составляла 120,23 рубля, а изделий из пшеничной муки — 94,56 рубля. Для смягчения последствий подорожания правительство РФ рассматривает возможность заключения соглашений с производителями и ритейлом о фиксации цен на социально значимые товары. Также продолжает действовать инициатива по организации «социальных полок» в магазинах, где представлены товары первой необходимости по доступной стоимости.
Таким образом, рост цен становится вынужденной мерой для предприятий, пытающихся компенсировать растущие издержки. Власти, в свою очередь, стремятся обеспечить баланс между экономической устойчивостью бизнеса и сохранением доступности базовых продуктов для населения. Ранее мы назвали топ-5 антисанитарных рынков, где торгуют просрочкой.