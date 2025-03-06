Хлеб подорожает в марте — с чем связан рост цен

Согласно данным Новосибирскстата на конец февраля, средняя цена за килограмм ржаного хлеба или смешанных сортов составляла 120,23 рубля, а изделий из пшеничной муки — 94,56 рубля. Для смягчения последствий подорожания правительство РФ рассматривает возможность заключения соглашений с производителями и ритейлом о фиксации цен на социально значимые товары. Также продолжает действовать инициатива по организации «социальных полок» в магазинах, где представлены товары первой необходимости по доступной стоимости.