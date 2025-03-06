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Posted 6 марта, 12:20

Published 6 марта, 12:20

Modified 6 марта, 12:22

Updated 6 марта, 12:22

Нарушители были задержаны

Лихачей-блогеров задержали в Новосибирске благодаря видеороликам в соцсетях

6 марта 2025, 12:20
Фото: Изображение Midjourney. Нарушители были задержаны
В Новосибирске полиция разыскала молодых людей, которые совершали опасные трюки на дорогих авто и выкладывали свои «подвиги» в соцсети, сообщает пресс-служба регионального отделения МВД.

В феврале 2025 года в новосибирских пабликах появилась видеозапись, на которой неизвестные на BMW и Nissan Gloria играли в «шашки» на дороге, подрезали других водителей, пересекали двойную сплошную и другими трюками выражали явное пренебрежение к правилам ПДД. Запись вызвала волну негодования новосибирцев, после чего инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Нарушителей нашли за месяц: молодые люди 25 и 23 лет получили штрафы за правонарушения, а также за тонировку стёкол автомобиля.

Ранее в ДТП у ТРЦ «Роял-Парк» в Новосибирске пострадали годовалый ребенок и пенсионер.

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