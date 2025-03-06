Лихачей-блогеров задержали в Новосибирске благодаря видеороликам в соцсетях

Posted 6 марта, 12:20
Published 6 марта, 12:20
Modified 6 марта, 12:22
Updated 6 марта, 12:22
В феврале 2025 года в новосибирских пабликах появилась видеозапись, на которой неизвестные на BMW и Nissan Gloria играли в «шашки» на дороге, подрезали других водителей, пересекали двойную сплошную и другими трюками выражали явное пренебрежение к правилам ПДД. Запись вызвала волну негодования новосибирцев, после чего инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.
Нарушителей нашли за месяц: молодые люди 25 и 23 лет получили штрафы за правонарушения, а также за тонировку стёкол автомобиля.
Ранее в ДТП у ТРЦ «Роял-Парк» в Новосибирске пострадали годовалый ребенок и пенсионер.