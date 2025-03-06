Лихачей-блогеров задержали в Новосибирске благодаря видеороликам в соцсетях

В феврале 2025 года в новосибирских пабликах появилась видеозапись, на которой неизвестные на BMW и Nissan Gloria играли в «шашки» на дороге, подрезали других водителей, пересекали двойную сплошную и другими трюками выражали явное пренебрежение к правилам ПДД. Запись вызвала волну негодования новосибирцев, после чего инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.