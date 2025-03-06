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Posted 6 марта, 06:45

Published 6 марта, 06:45

Modified 6 марта, 06:47

Updated 6 марта, 06:47

С кем встречается модель

Модель Елена Перминова замечена с новым спутником

6 марта 2025, 06:45
Фото: соцсети Лены Перминовой. С кем встречается модель

Новосибирская модель Елена Перминова замечена с новым спутником

Известную новосибирскую модель Елену Перминову заметили в компании молодого человека, предположительно её нового партнёра.

Спутником оказался 28-летний Тарас Романов. Их разница в возрасте с Еленой Перминовой составляет десять лет. Кадры, на которых пара появляется вместе на закрытой вечеринке, распространились в соцсетях.

На опубликованных фото видно, как модель и её спутник непринуждённо общаются в окружении гостей. Однако сама сибирячка пока никак не прокомментировала слухи о романтических отношениях.

Фото: соцсети Оксаны Бондаренко

В конце 2024 года стало известно о расставании Елены с бизнесменом Александром Лебедевым, с которым она прожила 19 лет. Несмотря на отсутствие официального брака, у пары остались четверо общих детей. После разрыва Перминова не афишировала новые романы, что делает нынешнюю ситуацию предметом повышенного внимания.

Поклонники активно обсуждают личную жизнь модели, отмечаю, что даже неофициальные отношения публичных персон нередко становятся инструментом пиара. Пока ясно одно — личная жизнь модели вновь оказалась в центре светской хроники.

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