Модель Елена Перминова замечена с новым спутником

В конце 2024 года стало известно о расставании Елены с бизнесменом Александром Лебедевым, с которым она прожила 19 лет. Несмотря на отсутствие официального брака, у пары остались четверо общих детей. После разрыва Перминова не афишировала новые романы, что делает нынешнюю ситуацию предметом повышенного внимания.