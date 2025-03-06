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Posted 6 марта, 14:35

Published 6 марта, 14:35

Modified 6 марта, 14:37

Updated 6 марта, 14:37

Как обманывают в интернете

Мошенники обманывают россиян со «сдачей в аренду» аккаунтов в популярном мессенджере

6 марта 2025, 14:35
Фото: 1MI. Как обманывают в интернете

Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с помощью мессенджеров

Пользователей популярного мессенджера предупредили о том, как не стать жертвой новой мошеннической схемы.

Специалисты рассказали о новом способе обмана россиян: мошенники предлагают пользователям передать им свой аккаунт WhatsApp* за небольшую плату. Однако никакой оплаты пользователи, конечно, не получают, а злоумышленники захватывают контроль над учетной записью.

Обещая «легкий заработок» за небольшую услугу в виде предоставления аккаунта на неопределенное время якобы для выполнения рабочих задач, аферисты начинают рассылать спам от имени пользователя, просьбы «занять денег». Также мошенники могут воспользоваться ценными сведеньями из личных чатов: увидеть паспортные данные, адреса, номера телефонов, использовать голосовые сообщения для клонирования голоса.

Эксперты предупреждают, что владельцу номера может грозить ответственность, если с его аккаунта будут замечены мошеннические действия. Однако мессенджер может самостоятельно заблокировать номер и восстановить его уже не получится.

Новосибирцам в очередной раз напомнили о необходимости сохранять бдительность и не вестись на сомнительные предложения о легком заработке.

Ранее в Госдуме озвучили предложение ввести самозапрет на оформление сим-карт.

*(принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией)

Миллионы персональных данных россиян вновь попали к мошенникам
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенничество#Сибирь#Мошенники
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