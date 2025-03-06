Мошенники обманывают россиян со «сдачей в аренду» аккаунтов в популярном мессенджере

Posted 6 марта, 14:35
Published 6 марта, 14:35
Modified 6 марта, 14:37
Updated 6 марта, 14:37
Специалисты рассказали о новом способе обмана россиян: мошенники предлагают пользователям передать им свой аккаунт WhatsApp* за небольшую плату. Однако никакой оплаты пользователи, конечно, не получают, а злоумышленники захватывают контроль над учетной записью.
Обещая «легкий заработок» за небольшую услугу в виде предоставления аккаунта на неопределенное время якобы для выполнения рабочих задач, аферисты начинают рассылать спам от имени пользователя, просьбы «занять денег». Также мошенники могут воспользоваться ценными сведеньями из личных чатов: увидеть паспортные данные, адреса, номера телефонов, использовать голосовые сообщения для клонирования голоса.
Эксперты предупреждают, что владельцу номера может грозить ответственность, если с его аккаунта будут замечены мошеннические действия. Однако мессенджер может самостоятельно заблокировать номер и восстановить его уже не получится.
Новосибирцам в очередной раз напомнили о необходимости сохранять бдительность и не вестись на сомнительные предложения о легком заработке.
Ранее в Госдуме озвучили предложение ввести самозапрет на оформление сим-карт.
*(принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией)