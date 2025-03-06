Назван топ-5 городов, где продается самый дорогой дубайский шоколад

Эксклюзивный дубайский шоколад, переживающий в России повторный всплеск спроса, стал предметом исследования сервиса «2ГИС». Эксперты установили, что областная столица вошла в пятёрку городов с самыми высокими ценами на этот десерт. В 2025 году запросы к навигационным сервисам в поисках продукта выросли на 20%, что подтверждает его растущую популярность.