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Posted 6 марта, 09:14

Published 6 марта, 09:14

Modified 6 марта, 09:16

Updated 6 марта, 09:16

Сколько стоит шоколад

Назван топ-5 городов, где продается самый дорогой дубайский шоколад

6 марта 2025, 09:14
Фото: Изображение Midjourney. Сколько стоит шоколад

Новосибирск попал в топ-5 городов, где продается дорогой дубайский шоколад

Новосибирск оказался в топе российских городов по ценам за дубайский шоколад, что выяснили эксперты.

Эксклюзивный дубайский шоколад, переживающий в России повторный всплеск спроса, стал предметом исследования сервиса «2ГИС». Эксперты установили, что областная столица вошла в пятёрку городов с самыми высокими ценами на этот десерт. В 2025 году запросы к навигационным сервисам в поисках продукта выросли на 20%, что подтверждает его растущую популярность.

Средняя стоимость 200-граммовой плитки дубайского шоколада в Новосибирске составляет 2 544 рубля. Для сравнения: в Москве цена достигает 4 137 рублей, что делает столицу лидером антирейтинга. Наиболее доступен десерт в Ростове-на-Дону (1 217 рублей), за ним следуют Воронеж (1 485 рублей), Волгоград (1 499 рублей), Нижний Новгород (1 625 рублей) и Красноярск (1 676 рублей). Исследование охватило 16 крупных городов, где средняя цена варьируется около 2 188 рублей.

Дубайский шоколад имеет начинку из кнафе (сладкой вермишели) и тахини (кунжутной пасты). Изначально экзотический десерт был доступен только в ОАЭ, но теперь его можно найти в специализированных кондитерских России.

Растущий интерес к шоколаду эксперты связывают с сочетанием уникального вкуса и статусности продукта. Однако высокая стоимость, особенно в городах-миллионниках, делает его скорее предметом гастрономической роскоши, чем повседневного потребления. Тем временем в регионе растут цены на хлеб.

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