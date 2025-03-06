Назван топ-5 городов, где продается самый дорогой дубайский шоколад

Posted 6 марта, 09:14
Published 6 марта, 09:14
Modified 6 марта, 09:16
Updated 6 марта, 09:16
Эксклюзивный дубайский шоколад, переживающий в России повторный всплеск спроса, стал предметом исследования сервиса «2ГИС». Эксперты установили, что областная столица вошла в пятёрку городов с самыми высокими ценами на этот десерт. В 2025 году запросы к навигационным сервисам в поисках продукта выросли на 20%, что подтверждает его растущую популярность.
Средняя стоимость 200-граммовой плитки дубайского шоколада в Новосибирске составляет 2 544 рубля. Для сравнения: в Москве цена достигает 4 137 рублей, что делает столицу лидером антирейтинга. Наиболее доступен десерт в Ростове-на-Дону (1 217 рублей), за ним следуют Воронеж (1 485 рублей), Волгоград (1 499 рублей), Нижний Новгород (1 625 рублей) и Красноярск (1 676 рублей). Исследование охватило 16 крупных городов, где средняя цена варьируется около 2 188 рублей.
Дубайский шоколад имеет начинку из кнафе (сладкой вермишели) и тахини (кунжутной пасты). Изначально экзотический десерт был доступен только в ОАЭ, но теперь его можно найти в специализированных кондитерских России.
Растущий интерес к шоколаду эксперты связывают с сочетанием уникального вкуса и статусности продукта. Однако высокая стоимость, особенно в городах-миллионниках, делает его скорее предметом гастрономической роскоши, чем повседневного потребления. Тем временем в регионе растут цены на хлеб.