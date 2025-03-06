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Posted 6 марта, 05:16

Published 6 марта, 05:16

Modified 6 марта, 05:18

Updated 6 марта, 05:18

Сроки перенесли

Названа новая дата сдачи четвертого моста в Новосибирске — сроки перенесли

6 марта 2025, 05:16
Фото: Группа «ВИС». Сроки перенесли

В Новосибирске перенесли сдачу четвертого моста

Сюжет
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Сроки сдачи новосибирского четвёртого моста сдвинуты на конец года, о чем сообщила ГК «ВИС».

Арбитражный суд разрешил перенос завершения строительства четвёртого моста на 6 декабря 2025 года, удовлетворив ходатайство подрядчика — Группы «ВИС». Решение связано с перераспределением бюджетного финансирования, которое изначально не было учтено в соглашении 2017 года.

Ключевым аргументом для суда стало изменение схемы софинансирования:

  • 737,3 млн рублей выделено на 2024 год;

  • 1,2 млрд рублей перенесены на 2025 год.

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Эти корректировки, утверждённые правительством в 2022–2023 гг., создали правовые основания для продления сроков. Как отметили в суде, подобные изменения не могли быть предусмотрены при подписании концессионного договора семь лет назад.

По данным на март 2025 года:

  • Мост: 98% готовности;

  • Правобережная развязка: 95,4%;

  • Тоннель под Транссибом: 90%;

  • Левобережная инфраструктура: 73,3%;

  • Эстакада: 94,9%.

Общая готовность проекта оценивается в 82,5%. После поступления средств в 2025 году подрядчик планирует нанять дополнительных рабочих и активизировать работы на отстающих участках. Изначально мост должны были сдать в 2022 году, но сроки неоднократно переносились: 2023 год → 2024 год → декабрь 2025 года. За семь лет стоимость выросла на 9 млрд рублей из-за инфляции и изменений в проекте.

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Концессионное соглашение между правительством НСО и ООО «Сибирская концессионная компания» (дочка Группы «ВИС») предусматривает создание не только переправы, но и сопутствующей инфраструктуры: развязок, тоннелей и эстакад. Ожидается, что переправа разгрузит трафик на Октябрьском мосту и станет ключевым звеном в транспортной системе агломерации.

Разрешение на перенос избавило подрядчика от штрафов за срыв сроков и позволило легализовать новые этапы финансирования. Однако задержки вызвали критику со стороны горожан: в соцсетях активно обсуждают, успеет ли мост открыться до старта ЧМ-2026 по хоккею с мячом, часть матчей которого пройдёт в Новосибирске.

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