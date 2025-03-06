Названа новая дата сдачи четвертого моста в Новосибирске — сроки перенесли

Общая готовность проекта оценивается в 82,5%. После поступления средств в 2025 году подрядчик планирует нанять дополнительных рабочих и активизировать работы на отстающих участках. Изначально мост должны были сдать в 2022 году, но сроки неоднократно переносились: 2023 год → 2024 год → декабрь 2025 года. За семь лет стоимость выросла на 9 млрд рублей из-за инфляции и изменений в проекте.