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Posted 6 марта, 01:37

Published 6 марта, 01:37

Modified 6 марта, 03:07

Updated 6 марта, 03:07

Из каких стран работают врачи

Названы страны, из которых приезжают в Новосибирскую область работать врачи

6 марта 2025, 01:37
Фото: Изображение Midjourney. Из каких стран работают врачи
В Новосибирской области нахвали страны, из которых приезжают на работу врачи в регион, о чем информировал Минздрав.

Всего в области трудятся 144 иностранных врача. Они приехали из 13 разных стран работать в медицинской сфере. Например, в регионе есть специалисты из Конго, Ливана, Кении, Монголии, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Примечательно, что продолжает сохраняться дефицит кадров: общий штаб врачей укомплектован на 87,4%, пишет РБК Новосибирск. Основной причиной является низкая зарплата. На рынке труда медикам предлагают от 82 до 130 тысяч рублей, а медперсоналу среднего звена от 48 до 68 тысяч рублей.

Тем временем в Новосибирской области работают больше всего врачей-мигрантов: всего свыше 400 врачей. Не всех пациентов это устраивает.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Врачи#Работа#Иностранцы#Зарплата
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