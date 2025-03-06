Названы страны, из которых приезжают в Новосибирскую область работать врачи

Posted 6 марта, 01:37
Published 6 марта, 01:37
Modified 6 марта, 03:07
Updated 6 марта, 03:07
Всего в области трудятся 144 иностранных врача. Они приехали из 13 разных стран работать в медицинской сфере. Например, в регионе есть специалисты из Конго, Ливана, Кении, Монголии, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.
Примечательно, что продолжает сохраняться дефицит кадров: общий штаб врачей укомплектован на 87,4%, пишет РБК Новосибирск. Основной причиной является низкая зарплата. На рынке труда медикам предлагают от 82 до 130 тысяч рублей, а медперсоналу среднего звена от 48 до 68 тысяч рублей.
Тем временем в Новосибирской области работают больше всего врачей-мигрантов: всего свыше 400 врачей. Не всех пациентов это устраивает.