Названы страны, из которых приезжают в Новосибирскую область работать врачи

Примечательно, что продолжает сохраняться дефицит кадров: общий штаб врачей укомплектован на 87,4%, пишет РБК Новосибирск. Основной причиной является низкая зарплата. На рынке труда медикам предлагают от 82 до 130 тысяч рублей, а медперсоналу среднего звена от 48 до 68 тысяч рублей.