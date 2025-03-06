Новосибирский фантаст может лишиться членства Союза писателей за критику Мединского

На съезде Союза писателей прошли выборы нового председателя. На пост, ранее занятый прозаиком и ветераном Афганской войны Николаем Ивановичем, претендовал министр культуры РФ Сергей Мединский. Сибирский писатель-фантаст Сергей Баталов оказался единственным из более чем 140 участников съезда, кто проголосовал против выдвинутой кандидатуры.