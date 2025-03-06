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Posted 6 марта, 12:01

Published 6 марта, 12:01

Modified 6 марта, 12:03

Updated 6 марта, 12:03

Фантаст может лишиться членства в Союзе писателей

Новосибирский фантаст может лишиться членства Союза писателей за критику Мединского

6 марта 2025, 12:01
Фото: 1MI. Фантаст может лишиться членства в Союзе писателей
Новосибирец Сергей Баталов может лишиться членства в общественной организации за неосторожно высказанное мнение на столичном съезде Совета писателей.

На съезде Союза писателей прошли выборы нового председателя. На пост, ранее занятый прозаиком и ветераном Афганской войны Николаем Ивановичем, претендовал министр культуры РФ Сергей Мединский. Сибирский писатель-фантаст Сергей Баталов оказался единственным из более чем 140 участников съезда, кто проголосовал против выдвинутой кандидатуры.

Коллеги не поддержали Баталова. Более того, на собрании сибирского отделения Союза будет решаться вопрос об исключении писателя из организации. Председатель регионального отделения Анатолий Шалин прокомментировал, что Сергей Баталов подставил организацию.

Судьба Баталова решится на следующем собрании новосибирского отделения Союза писателей. Однако, как отметил Шалин, окончательное решение останется за Москвой, согласно Уставу организации.

Ранее в Новосибирске призвали начать борьбу с англицизмами в русской речи.

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