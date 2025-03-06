Об ужасах тоталитарной секты из Новосибирска рассказал писатель Сергей Минаев

Идеология секты представляла собой причудливую смесь из эзотерики, язычества и йоги, а одним из основных ритуалов — групповые сексуальные оргии. Руднева задержали в 2011 году по заявлениям родственников людей, который оказались втянуты в сектантство. По версии следствия, «верховный жрец» заработал на своих адептах около 10 млн долларов. Глава секты был осужден на 15 лет колонии. Руднев вышел на свободу в 2021 году, и как считает Сергей Минаев, возобновил деятельность «Ашрам Шамбалы»*.