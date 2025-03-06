Об ужасах тоталитарной секты из Новосибирска рассказал писатель Сергей Минаев

Posted 6 марта, 07:58
Published 6 марта, 07:58
Modified 6 марта, 09:21
Updated 6 марта, 09:21
Писатель, блогер и публицист Сергей Минаев запустил на платформе VK Видео документальный сериал «Секты» (18+), в котором речь идет о том, как людей заманивают в эти псевдорелигиозные объединения, и какие последствия ждут их рядовых членов. В первом выпуске рассказывается, в том числе, и о печально знаменитой «Ашрам Шамбалы»* из Новосибирска.
Секту основал в 1989 году выпускник машиностроительного техникума Константин Руднев, который именовал себя «пришельцем с Сириуса». Спустя 10 лет секта имела филиалы в десятках городов, а число адептов исчислялось тысячами. Многих удерживали насильно — одним из главных требований был полный отказ от связей в внешним миром.
Идеология секты представляла собой причудливую смесь из эзотерики, язычества и йоги, а одним из основных ритуалов — групповые сексуальные оргии. Руднева задержали в 2011 году по заявлениям родственников людей, который оказались втянуты в сектантство. По версии следствия, «верховный жрец» заработал на своих адептах около 10 млн долларов. Глава секты был осужден на 15 лет колонии. Руднев вышел на свободу в 2021 году, и как считает Сергей Минаев, возобновил деятельность «Ашрам Шамбалы»*.
Последний громкий случай в регионе, связанный с возможным влиянием участников деструктивных сообществ — гибель 10-летней девочки под Новосибирском, над которой издевались сектанты.
* Религиозная организация, запрещенная на территории России