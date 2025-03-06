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Posted 6 марта, 07:58

Published 6 марта, 07:58

Modified 6 марта, 09:21

Updated 6 марта, 09:21

Видеопроект рассказывает о разных типах сект

Об ужасах тоталитарной секты из Новосибирска рассказал писатель Сергей Минаев

6 марта 2025, 07:58
Фото: пресс-служба VK Видео. Видеопроект рассказывает о разных типах сект
В соцсетях стартовал документальный видеопроект, первая серия которого посвящена истории изолирующих сект, в том числе, новосибирской, сообщили в пресс-службе VK Видео.

Писатель, блогер и публицист Сергей Минаев запустил на платформе VK Видео документальный сериал «Секты» (18+), в котором речь идет о том, как людей заманивают в эти псевдорелигиозные объединения, и какие последствия ждут их рядовых членов. В первом выпуске рассказывается, в том числе, и о печально знаменитой «Ашрам Шамбалы»* из Новосибирска.

Секту основал в 1989 году выпускник машиностроительного техникума Константин Руднев, который именовал себя «пришельцем с Сириуса». Спустя 10 лет секта имела филиалы в десятках городов, а число адептов исчислялось тысячами. Многих удерживали насильно — одним из главных требований был полный отказ от связей в внешним миром.

Идеология секты представляла собой причудливую смесь из эзотерики, язычества и йоги, а одним из основных ритуалов — групповые сексуальные оргии. Руднева задержали в 2011 году по заявлениям родственников людей, который оказались втянуты в сектантство. По версии следствия, «верховный жрец» заработал на своих адептах около 10 млн долларов. Глава секты был осужден на 15 лет колонии. Руднев вышел на свободу в 2021 году, и как считает Сергей Минаев, возобновил деятельность «Ашрам Шамбалы»*.

Последний громкий случай в регионе, связанный с возможным влиянием участников деструктивных сообществ — гибель 10-летней девочки под Новосибирском, над которой издевались сектанты.

 

* Религиозная организация, запрещенная на территории России

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#Новосибирск#Расследование#ВКонтакте#Сериал#Секта
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