Ограничения проезда введут для авто — кого не пустят в Новосибирскую область

Posted 6 марта, 05:49
Published 6 марта, 05:49
Modified 6 марта, 05:51
Updated 6 марта, 05:51
С 10 апреля на территории региона начинают действовать сезонные ограничения для грузового транспорта. Под запрет попадают автомобили, осевая нагрузка которых превышает 5 тонн. Перемещение таких машин по региональным дорогам будет возможно только при наличии специального пропуска. Ожидается, что режим сохранится до 9 мая и связан с необходимостью защиты дорожного полотна в период нестабильных погодных условий.
Исключения предусмотрены для перевозчиков, доставляющих продовольствие, медикаменты и иные социально значимые товары. Для минимизации логистических сложностей власти организуют альтернативные маршруты. Как уточнили в территориальном управлении автодорог, транзитные коридоры будут доступны:
На участке трассы К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» (километры 14+108 — 15+800);
На отрезке автодороги К-24 «Новосибирск — аэропорт Толмачево» (километры 17+303 — 17+603), включая кольцевую развязку у Толмачево.
С 15 июня 2025 года в регионе заработают дополнительные сезонные правила. При повышении дневной температуры до +32°C и выше движение фур с осевой нагрузкой свыше 5 тонн будет запрещено. Ограничения продлятся до 31 августа, разрешая перемещение таких автомобилей исключительно в ночное время — с 22:00 до 10:00. Эта мера направлена на снижение нагрузки на дорожную инфраструктуру в периоды экстремальной жары.
Таким образом, власти стремятся балансировать между обеспечением бесперебойных грузоперевозок и сохранением качества автомобильных трасс. Тем временем перевозчики просили отменить ограничения для фур весной.