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Posted 6 марта, 05:49

Published 6 марта, 05:49

Modified 6 марта, 05:51

Updated 6 марта, 05:51

Большегрузам ограничат проезд

Ограничения проезда введут для авто — кого не пустят в Новосибирскую область

6 марта 2025, 05:49
Фото: 1MI. Большегрузам ограничат проезд

В Новосибирской области на месяц ограничат проезд большегрузов

Временные ограничения для тяжеловесного транспорта введут на новосибирских дорогах, о чем сообщили в ТУАД.

С 10 апреля на территории региона начинают действовать сезонные ограничения для грузового транспорта. Под запрет попадают автомобили, осевая нагрузка которых превышает 5 тонн. Перемещение таких машин по региональным дорогам будет возможно только при наличии специального пропуска. Ожидается, что режим сохранится до 9 мая и связан с необходимостью защиты дорожного полотна в период нестабильных погодных условий.

Исключения предусмотрены для перевозчиков, доставляющих продовольствие, медикаменты и иные социально значимые товары. Для минимизации логистических сложностей власти организуют альтернативные маршруты. Как уточнили в территориальном управлении автодорог, транзитные коридоры будут доступны:

  • На участке трассы К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» (километры 14+108 — 15+800);

  • На отрезке автодороги К-24 «Новосибирск — аэропорт Толмачево» (километры 17+303 — 17+603), включая кольцевую развязку у Толмачево.

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С 15 июня 2025 года в регионе заработают дополнительные сезонные правила. При повышении дневной температуры до +32°C и выше движение фур с осевой нагрузкой свыше 5 тонн будет запрещено. Ограничения продлятся до 31 августа, разрешая перемещение таких автомобилей исключительно в ночное время — с 22:00 до 10:00. Эта мера направлена на снижение нагрузки на дорожную инфраструктуру в периоды экстремальной жары.

Таким образом, власти стремятся балансировать между обеспечением бесперебойных грузоперевозок и сохранением качества автомобильных трасс. Тем временем перевозчики просили отменить ограничения для фур весной.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ограничения#Проезд#Большегруз#Большегрузы
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