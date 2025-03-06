Ограничения проезда введут для авто — кого не пустят в Новосибирскую область

С 15 июня 2025 года в регионе заработают дополнительные сезонные правила. При повышении дневной температуры до +32°C и выше движение фур с осевой нагрузкой свыше 5 тонн будет запрещено. Ограничения продлятся до 31 августа, разрешая перемещение таких автомобилей исключительно в ночное время — с 22:00 до 10:00. Эта мера направлена на снижение нагрузки на дорожную инфраструктуру в периоды экстремальной жары.