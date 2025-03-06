Партия «Новые люди» предложила сделать ожидание транспорта комфортнее

«Если в центре с остановками всё ещё более-менее нормально, то в спальных районах с этим вообще всё совсем плохо. Нет ни урны, ни освещения, а саму остановку почти круглый год со всех сторон окружают грязь и лужи. Навес настолько хлипкий, что не защищает даже от ветра. Кажется, что вся остановка улетит при малейшей непогоде», — делится проблемами жительница левого берега Екатерина Меркулова.