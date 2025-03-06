Партия «Новые люди» предложила сделать ожидание транспорта комфортнее

Posted 6 марта, 05:07
Published 6 марта, 05:07
Modified 6 марта, 05:07
Updated 6 марта, 05:07
В погоне за оригинальным дизайном и оснащением 5G забывают самое главное — остановка должна защищать от непогоды, ведь ждать автобус приходится иногда 20 минут, а вечером и того дольше.
Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила создать единый стандарт комфортных остановок. Благодаря современным навесам и удобным сиденьям зимой ждать транспорт будет тепло, а летом не жарко.
«Новые люди» решили спросить мнение новосибирцев на этот счёт. Для этого они провели пикет на левом берегу, где долго приходится ждать транспорт. Возле остановки «Площадь Маркса» новосибирцев угостили чаем и рассказали об инициативе по обновлению остановок. Некоторые жители также предложили свои идеи о том, как сделать ожидание транспорта комфортнее.
«Если в центре с остановками всё ещё более-менее нормально, то в спальных районах с этим вообще всё совсем плохо. Нет ни урны, ни освещения, а саму остановку почти круглый год со всех сторон окружают грязь и лужи. Навес настолько хлипкий, что не защищает даже от ветра. Кажется, что вся остановка улетит при малейшей непогоде», — делится проблемами жительница левого берега Екатерина Меркулова.
В ходе пикета «Новые люди» собрали уже более 300 подписей за обновление остановок общественного транспорта. Присоединиться к инициативе можно онлайн по ссылке.
«Мы внимательно анализируем все предложения, которые поступают от жителей. В первую очередь обратим внимание городской власти на те точки, на которые чаще всего жалуются новосибирцы. Остановки — важная часть городской инфраструктуры. Они должны защищать от мороза зимой и от жары летом, быть освещенными в тёмное время суток. Особенно это важно на окраинах города, где автобусы ходят редко. С таких мелочей начинается комфорт», — отметила депутат заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.