Похищенный отцом из Новосибирска мальчик оказался в Австралии

Posted 6 марта, 08:19
Published 6 марта, 08:19
Modified 6 марта, 08:21
Updated 6 марта, 08:21
Олег Карпов через своих адвокатов сообщил, что похищенный им в Новосибирске сын, который после развода оставался с матерью, сейчас находится в Австралии. Из России его вывезли через Беларусь, после через страны Балтии отец с сыном прибыли в Англию, а оттуда вылетели в Канберру.
Мужчина намерен судиться с бывшей женой, считая, что их ребенку небезопасно оставаться в России. Карпов считает, что на сознание мальчика плохо влияет окружающая действительность и официальные источники информации. Отцу не понравилось, что ребенок уже говорит, что хочет стать военным. Кроме того, в письме в суд, на которое ссылается Mash Siberia, Олег Карпов жалуется на летающие над Новосибирском истребители, звук двигателей которых пугает мальчика.
Ранее супруги вместе работали в крупной австралийской IT-компании, но затем развелись и мать с сыном решили вернуться в Россию.