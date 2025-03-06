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Posted 6 марта, 08:19

Published 6 марта, 08:19

Modified 6 марта, 08:21

Updated 6 марта, 08:21

Отец намерен в суде доказать свое право находиться вместе с сыном

Похищенный отцом из Новосибирска мальчик оказался в Австралии

6 марта 2025, 08:19
Фото: Изображение Midjourney. Отец намерен в суде доказать свое право находиться вместе с сыном
Мужчина считает, что его сыну находится в России небезопасно, об этом он сообщил через своих адвокатов.

Олег Карпов через своих адвокатов сообщил, что похищенный им в Новосибирске сын, который после развода оставался с матерью, сейчас находится в Австралии. Из России его вывезли через Беларусь, после через страны Балтии отец с сыном прибыли в Англию, а оттуда вылетели в Канберру.

Мужчина намерен судиться с бывшей женой, считая, что их ребенку небезопасно оставаться в России. Карпов считает, что на сознание мальчика плохо влияет окружающая действительность и официальные источники информации. Отцу не понравилось, что ребенок уже говорит, что хочет стать военным. Кроме того, в письме в суд, на которое ссылается Mash Siberia, Олег Карпов жалуется на летающие над Новосибирском истребители, звук двигателей которых пугает мальчика.

Ранее супруги вместе работали в крупной австралийской IT-компании, но затем развелись и мать с сыном решили вернуться в Россию.

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#Новосибирск#Суд#Ребенок#Похищение#Австралия
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