Похищенный отцом из Новосибирска мальчик оказался в Австралии

Мужчина намерен судиться с бывшей женой, считая, что их ребенку небезопасно оставаться в России. Карпов считает, что на сознание мальчика плохо влияет окружающая действительность и официальные источники информации. Отцу не понравилось, что ребенок уже говорит, что хочет стать военным. Кроме того, в письме в суд, на которое ссылается Mash Siberia, Олег Карпов жалуется на летающие над Новосибирском истребители, звук двигателей которых пугает мальчика.