Россиянам рассказали об ошибке, которая может лишить пенсии

Posted 6 марта, 05:43
Published 6 марта, 05:43
Modified 6 марта, 05:43
Updated 6 марта, 05:43
«Некоторые граждане скептически относятся к своему будущему, связанному с выходом на пенсию и получению этой выплаты. Вместо того, чтобы винить себя, что не думали о будущем, обвинят государство, что у них маленькая пенсия», — отметила экономист.
Неофициальное трудоустройство приводит в итоге к нехватке трудового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов для получения пенсии по старости.
Чтобы подтвердить потерянный стаж для пенсии, необходимо предоставить банковские выписки, трудовые договоры, справки о доходах и налоговые декларации. Стаж работы могут подтвердить свидетели — бывшие коллеги, сообщает 360.ru.