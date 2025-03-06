Россияне увеличили расходы на шоппинг в 2025 году

Согласно исследованиям, планируют свой бюджет на шопинг 74% россиян в возрастной категории от 46 до 50 лет. При этом, большая часть молодежи, а именно 67% граждан в возрасте от 18 до 25 лет, не контролируют свои потребительские траты. Об этом сообщили «Известия».