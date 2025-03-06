Россияне увеличили расходы на шоппинг в 2025 году

Posted 6 марта, 17:48
Published 6 марта, 17:48
Modified 6 марта, 17:49
Updated 6 марта, 17:49
Примерно треть жителей России отметили увеличение своих расходов на приобретение товаров, пишет VSE42.RU.
Согласно исследованиям, планируют свой бюджет на шопинг 74% россиян в возрастной категории от 46 до 50 лет. При этом, большая часть молодежи, а именно 67% граждан в возрасте от 18 до 25 лет, не контролируют свои потребительские траты. Об этом сообщили «Известия».
Что касается объемов денежных средств, выделяемых на шопинг ежемесячно, то 32% населения тратят на эти цели от 10 до 20 тысяч рублей. У 46% опрошенных эта сумма превышает 50 тысяч рублей.
Уточняется, что наиболее затратными категориями покупок были названы современная техника и различные гаджеты, товары, необходимые для увлечений и хобби, а также материалы для проведения ремонтных работ.