Стало известно, что мечтают получить жительницы Новосибирска в подарок на 8 марта

Как сообщили аналитики SuperJob, около 30% опрошенных женщин хотят получить в подарок путешествие. 15% считают деньги универсальным подарком. Около 10% опрошенных ответили, что в качестве подарка хотели бы получить приглашение на культурные мероприятия, в кино, театр или музей.