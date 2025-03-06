Стало известно, что мечтают получить жительницы Новосибирска в подарок на 8 марта

Posted 6 марта, 12:54
Published 6 марта, 12:54
Modified 6 марта, 12:56
Updated 6 марта, 12:56
Как сообщили аналитики SuperJob, около 30% опрошенных женщин хотят получить в подарок путешествие. 15% считают деньги универсальным подарком. Около 10% опрошенных ответили, что в качестве подарка хотели бы получить приглашение на культурные мероприятия, в кино, театр или музей.
Также в качестве самых желанных подарков сибирячки отмечают сертификаты в магазины принадлежностей для хобби и творчества, в магазины косметики, а также сертификаты на обучение.
Наименее желанными подарками стали кухонные принадлежности и бытовая техника.
Ранее жительниц Новосибирска предупредили о том, как не стать жертвой мошенников, которые якобы доставляют цветы.