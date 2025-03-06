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Posted 6 марта, 12:54

Published 6 марта, 12:54

Modified 6 марта, 12:56

Updated 6 марта, 12:56

Что подарить вместе с букетом на 8 марта

Стало известно, что мечтают получить жительницы Новосибирска в подарок на 8 марта

6 марта 2025, 12:54
Фото: 1MI. Что подарить вместе с букетом на 8 марта
Сибирячки признались, что мечтают получить в подарок не только цветы и конфеты.

Как сообщили аналитики SuperJob, около 30% опрошенных женщин хотят получить в подарок путешествие. 15% считают деньги универсальным подарком. Около 10% опрошенных ответили, что в качестве подарка хотели бы получить приглашение на культурные мероприятия, в кино, театр или музей.

Также в качестве самых желанных подарков сибирячки отмечают сертификаты в магазины принадлежностей для хобби и творчества, в магазины косметики, а также сертификаты на обучение.

Наименее желанными подарками стали кухонные принадлежности и бытовая техника.

Ранее жительниц Новосибирска предупредили о том, как не стать жертвой мошенников, которые якобы доставляют цветы.

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