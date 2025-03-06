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Posted 6 марта, 17:35

Published 6 марта, 17:35

Modified 6 марта, 17:37

Updated 6 марта, 17:37

Кто может претендовать на соцвыплаты

Стало известно, кто может претендовать на единое пособие в Новосибирской области

6 марта 2025, 17:35
Фото: 1MI. Кто может претендовать на соцвыплаты
В региональном Соцфонде разъяснили, кто может получить единое пособие в 2025 году.

Поддержка оказывается многодетным семьям, соответствующим определенным критериям дохода. Сейчас в Новосибирской области поддержку получают более чем 24 тысячи семей, сообщили в Соцфонде. При этом некоторые социальные выплаты и награды не учитываются при расчете дохода.

На единое пособие могут претендовать семьи, владеющие двумя авто и двумя гаражами. Семьи, с детьми от 4 детей, могут владеть машиной мощностью до 250 лошадиных сил. Также не учитывается жильё, которое было получено в рамках государственной поддержки.

Важным аспектом является «правило нулевого дохода». Оно позволяет одному из родителей не иметь официального дохода в течение 12 месяцев расчётного периода, если второй родитель за этот же срок получил доход не менее 4 МРОТ (89 760 рублей).

Ранее новосибирцам рассказали об опасной ошибке, из-за которой можно лишиться пенсии.

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