Стало известно, кто может претендовать на единое пособие в Новосибирской области

Posted 6 марта, 17:35
Published 6 марта, 17:35
Modified 6 марта, 17:37
Updated 6 марта, 17:37
Поддержка оказывается многодетным семьям, соответствующим определенным критериям дохода. Сейчас в Новосибирской области поддержку получают более чем 24 тысячи семей, сообщили в Соцфонде. При этом некоторые социальные выплаты и награды не учитываются при расчете дохода.
На единое пособие могут претендовать семьи, владеющие двумя авто и двумя гаражами. Семьи, с детьми от 4 детей, могут владеть машиной мощностью до 250 лошадиных сил. Также не учитывается жильё, которое было получено в рамках государственной поддержки.
Важным аспектом является «правило нулевого дохода». Оно позволяет одному из родителей не иметь официального дохода в течение 12 месяцев расчётного периода, если второй родитель за этот же срок получил доход не менее 4 МРОТ (89 760 рублей).
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