atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 09:51

Published 6 марта, 09:51

Modified 6 марта, 09:53

Updated 6 марта, 09:53

Камни продают в Новосибирске

В Новосибирске продают коллекцию уникальных камней из Байкала

6 марта 2025, 09:51
Фото: 1MI. Камни продают в Новосибирске
Житель Новосибирска реализует байкальские камни как эксклюзивные сувениры: он продает их на одном из сайтов.

Предприимчивый новосибирец разместил на популярной площадке объявлений необычное предложение — коллекцию из 22 природных камней, обработанных водами Байкала. Каждый экземпляр, по словам продавца, десятилетиями подвергался естественной шлифовке в озере, приобретая уникальные формы и текстуры.

В описании лота подчеркивается, что камни отличаются неповторимыми очертаниями и цветовой палитрой, сформированными под влиянием волн и минерального состава воды; гладкой поверхностью, сохранившей природную фактуру; универсальностью использования — от интерьерного декора до коллекционирования.

Фото: Авито
Назван топ-5 городов, где продается самый дорогой дубайский шоколад
Узнать подробнее

Стоимость одного камня установлена на уровне 180 рублей. Продавец аргументирует цену редкостью таких экземпляров, отмечая, что аналогичные сувениры в специализированных магазинах оцениваются значительно выше. По его мнению, это оптимальное предложение для ценителей природной эстетики, желающих привнести в дом «частицу Байкала».

Пока неизвестно, вызвал ли лот ажиотаж среди покупателей, однако подобные инициативы всё чаще появляются на маркетплейсах — от ручной обработки минералов до продажи «камней с историей». Эксперты связывают тренд с растущим интересом к эко-декору и осознанному потреблению. Тем временем в Новосибирске продают самых милых котят.

В Новосибирской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Узнать подробнее
Читайте также:
Все оттенки серого: торговые киоски в Новосибирске приведут к единому стилюМодель Елена Перминова замечена с новым спутникомОграничения проезда введут для авто — кого не пустят в Новосибирскую область
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Байкал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика