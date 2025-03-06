В Новосибирске продают коллекцию уникальных камней из Байкала

Posted 6 марта, 09:51
Published 6 марта, 09:51
Modified 6 марта, 09:53
Updated 6 марта, 09:53
Предприимчивый новосибирец разместил на популярной площадке объявлений необычное предложение — коллекцию из 22 природных камней, обработанных водами Байкала. Каждый экземпляр, по словам продавца, десятилетиями подвергался естественной шлифовке в озере, приобретая уникальные формы и текстуры.
В описании лота подчеркивается, что камни отличаются неповторимыми очертаниями и цветовой палитрой, сформированными под влиянием волн и минерального состава воды; гладкой поверхностью, сохранившей природную фактуру; универсальностью использования — от интерьерного декора до коллекционирования.
Стоимость одного камня установлена на уровне 180 рублей. Продавец аргументирует цену редкостью таких экземпляров, отмечая, что аналогичные сувениры в специализированных магазинах оцениваются значительно выше. По его мнению, это оптимальное предложение для ценителей природной эстетики, желающих привнести в дом «частицу Байкала».
Пока неизвестно, вызвал ли лот ажиотаж среди покупателей, однако подобные инициативы всё чаще появляются на маркетплейсах — от ручной обработки минералов до продажи «камней с историей». Эксперты связывают тренд с растущим интересом к эко-декору и осознанному потреблению. Тем временем в Новосибирске продают самых милых котят.