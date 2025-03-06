В Новосибирске продают коллекцию уникальных камней из Байкала

Пока неизвестно, вызвал ли лот ажиотаж среди покупателей, однако подобные инициативы всё чаще появляются на маркетплейсах — от ручной обработки минералов до продажи «камней с историей». Эксперты связывают тренд с растущим интересом к эко-декору и осознанному потреблению. Тем временем в Новосибирске продают самых милых котят.