В Новосибирске продают самых милейших котят за 100 тысяч — как они выглядят

Животных приучили к лотку и когтеточке. К переезду их приготовят только в мае, а к этому времени котят кастрируют, поставят прививки и получат все необходимые документы. Продавец готов осуществить доставку по всему миру. Просят за кошечек 100 тысяч рублей.