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Posted 6 марта, 04:21

Published 6 марта, 04:21

Modified 6 марта, 04:23

Updated 6 марта, 04:23

Как выглядят котята

В Новосибирске продают самых милейших котят за 100 тысяч — как они выглядят

6 марта 2025, 04:21
Фото: 1MI. Как выглядят котята

В Новосибирске продают милейших котят за 100 тысяч рублей

В Новосибирске ищут хозяев для самых милых котят: объявление есть на одном из сайтов.

Котята родились на свет 31 января текущего года. Бурманские кошки весьма ласковые, добрые и имеют покладистый характер.

Животные ладят с детьми, играют с ними и не соперничают с другими зверями. Данная порода ориентирована на человека. Также четвероногие отличатся своей красивой внешностью и бежевым окрасом.

Фото: Авито

Животных приучили к лотку и когтеточке. К переезду их приготовят только в мае, а к этому времени котят кастрируют, поставят прививки и получат все необходимые документы. Продавец готов осуществить доставку по всему миру. Просят за кошечек 100 тысяч рублей.

Фото: Авито

Также в Новосибирске продают котят породы девон-рекс: этих малышей отличают завитки на шерсти, нестандартная внешность и крайне дружелюбный нрав.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Питомцы#Котенок
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