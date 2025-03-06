В Новосибирске продают самых милейших котят за 100 тысяч — как они выглядят

Posted 6 марта, 04:21
Published 6 марта, 04:21
Modified 6 марта, 04:23
Updated 6 марта, 04:23
Котята родились на свет 31 января текущего года. Бурманские кошки весьма ласковые, добрые и имеют покладистый характер.
Животные ладят с детьми, играют с ними и не соперничают с другими зверями. Данная порода ориентирована на человека. Также четвероногие отличатся своей красивой внешностью и бежевым окрасом.
Животных приучили к лотку и когтеточке. К переезду их приготовят только в мае, а к этому времени котят кастрируют, поставят прививки и получат все необходимые документы. Продавец готов осуществить доставку по всему миру. Просят за кошечек 100 тысяч рублей.
Также в Новосибирске продают котят породы девон-рекс: этих малышей отличают завитки на шерсти, нестандартная внешность и крайне дружелюбный нрав.