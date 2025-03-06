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Posted 6 марта, 05:15

Published 6 марта, 05:15

Modified 6 марта, 05:17

Updated 6 марта, 05:17

Счет нарушениям идет на десятки тысяч

В Новосибирской области ликвидируют незаконные подвесы оптики на электросетях

6 марта 2025, 05:15
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск». Счет нарушениям идет на десятки тысяч
В регионе энергетики продолжают активно бороться с незаконным размещением оптики на сетевой инфраструктуре, сообщили в компании «Росссети Новосибирск».

Только за 2024 год специалистами «Россети Новосибирск» зафиксировано порядка 40 500 несанкционированных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Подавляющее большинство из них было выявлено в Новосибирской агломерации, а также ближайших к городу районах области.

При этом за первые 2 месяца уже этого года энергетики зафиксировали незаконное размещение ВОЛС еще на 5000 опор линий электропередачи. Наибольшее число нарушений со стороны операторов связи специалисты сетевой организации выявили в Тогучине.

С недобросовестными провайдерами борются, в том числе, в судебном порядке
С недобросовестными провайдерами борются, в том числе, в судебном порядке. Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
«Подобное самоуправство не только небезопасно для персонала таких недобросовестных провайдеров, но и угрожает надежности электроснабжения. При самовольном монтаже ВОЛС операторы связи не учитывают техническое состояние опоры ЛЭП и дополнительные нагрузки на конструкцию (весовые, ветровые, гололедные и т. п.), а чаще всего протянутый кабель вообще уменьшает габарит (расстояние от провода до земли), что может привести к повреждению ЛЭП и аварийным ситуациям вплоть до обрыва проводов и электропередачи, и связи», — говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

Недобросовестные провайдеры не только продолжают самовольно монтировать оптику на новых участках электросетей, но и систематически уклоняются от исполнения условий уже заключенных договоров в части оплаты предоставленных опор ЛЭП для размещения подвесов ВОЛС.

Энергетики намерены продолжать работу, в том числе, в судебном порядке, для пресечения незаконного использования энергообъектов для размещения ВОЛС и отстаивания интересов потребителей Новосибирской области на надежное электроснабжение, добавили в «Россети Новосибирск».

Специалисты «Россети Новосибирск» пресекли рекордный объем энерговоровства
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