В Новосибирской области ликвидируют незаконные подвесы оптики на электросетях

Только за 2024 год специалистами «Россети Новосибирск» зафиксировано порядка 40 500 несанкционированных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Подавляющее большинство из них было выявлено в Новосибирской агломерации, а также ближайших к городу районах области.