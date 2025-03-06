В Новосибирской области ликвидируют незаконные подвесы оптики на электросетях

Posted 6 марта, 05:15
Published 6 марта, 05:15
Modified 6 марта, 05:17
Updated 6 марта, 05:17
Только за 2024 год специалистами «Россети Новосибирск» зафиксировано порядка 40 500 несанкционированных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Подавляющее большинство из них было выявлено в Новосибирской агломерации, а также ближайших к городу районах области.
При этом за первые 2 месяца уже этого года энергетики зафиксировали незаконное размещение ВОЛС еще на 5000 опор линий электропередачи. Наибольшее число нарушений со стороны операторов связи специалисты сетевой организации выявили в Тогучине.
«Подобное самоуправство не только небезопасно для персонала таких недобросовестных провайдеров, но и угрожает надежности электроснабжения. При самовольном монтаже ВОЛС операторы связи не учитывают техническое состояние опоры ЛЭП и дополнительные нагрузки на конструкцию (весовые, ветровые, гололедные и т. п.), а чаще всего протянутый кабель вообще уменьшает габарит (расстояние от провода до земли), что может привести к повреждению ЛЭП и аварийным ситуациям вплоть до обрыва проводов и электропередачи, и связи», — говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.
Недобросовестные провайдеры не только продолжают самовольно монтировать оптику на новых участках электросетей, но и систематически уклоняются от исполнения условий уже заключенных договоров в части оплаты предоставленных опор ЛЭП для размещения подвесов ВОЛС.
Энергетики намерены продолжать работу, в том числе, в судебном порядке, для пресечения незаконного использования энергообъектов для размещения ВОЛС и отстаивания интересов потребителей Новосибирской области на надежное электроснабжение, добавили в «Россети Новосибирск».