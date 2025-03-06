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Posted 6 марта, 02:56

Published 6 марта, 02:56

Modified 6 марта, 02:58

Updated 6 марта, 02:58

Ребенок начал получать деньги

В Новосибирской области мать-должница пряталась от уплаты алиментов в подполье

6 марта 2025, 02:56
Фото: 1MI. Ребенок начал получать деньги
В Новосибирской области злостную неплательщицу алиментов нашли в подполье, подробности дали судебные приставы.

Инцидент произошел в Чулымском районе в селе Большеникольское. 38-летнюю мать обязали выплачивать алименты, но делать это в добровольном порядке она не желала. Тогда к ней на место проживания наведался судебный пристав.

Сожитель сибирячки заявил, что женщины нет дома, но в один момент раздался шум где-то в подполье. Оказывается, что должница там пряталась и случайно разбила банку. Родительницу доставили в отдел приставов, после чего в отношении нее составили административный протокол. Суд назначил ей 20 часов обязательных работ.

После трудотерапии, сибирячка встала на учет в Центр занятости и начала вносить платежи по алиментам. Если она устроится на работу, то деньги будут вычитываться из ее зарплаты. Новосибирский актер Прилучный хочет снизить алименты детям от Муцениеце.

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