В Новосибирской области мать-должница пряталась от уплаты алиментов в подполье

Сожитель сибирячки заявил, что женщины нет дома, но в один момент раздался шум где-то в подполье. Оказывается, что должница там пряталась и случайно разбила банку. Родительницу доставили в отдел приставов, после чего в отношении нее составили административный протокол. Суд назначил ей 20 часов обязательных работ.