В Новосибирской области мать-должница пряталась от уплаты алиментов в подполье

Posted 6 марта, 02:56
Published 6 марта, 02:56
Modified 6 марта, 02:58
Updated 6 марта, 02:58
Инцидент произошел в Чулымском районе в селе Большеникольское. 38-летнюю мать обязали выплачивать алименты, но делать это в добровольном порядке она не желала. Тогда к ней на место проживания наведался судебный пристав.
Сожитель сибирячки заявил, что женщины нет дома, но в один момент раздался шум где-то в подполье. Оказывается, что должница там пряталась и случайно разбила банку. Родительницу доставили в отдел приставов, после чего в отношении нее составили административный протокол. Суд назначил ей 20 часов обязательных работ.
После трудотерапии, сибирячка встала на учет в Центр занятости и начала вносить платежи по алиментам. Если она устроится на работу, то деньги будут вычитываться из ее зарплаты. Новосибирский актер Прилучный хочет снизить алименты детям от Муцениеце.