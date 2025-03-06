В Новосибирской области пенсионеры погибли при пожаре

Posted 6 марта, 05:41
Published 6 марта, 05:41
Modified 6 марта, 05:43
Updated 6 марта, 05:43
Трагедии произошли в разных селах 5 марта. Первый инцидент был в селе Криводановка. Там загорелся частный дом из бруса. Когда пожарные начали разбирать завалы после тушения, то они нашли тело пожилого мужчины.
Второй инцидент случился в селе Александро-Невское, где сгорели дом и баня. Там погибла маломобильная пенсионерка, которая не смогла самостоятельно выйти из горящего помещения, так как этому препятствовал разгоревшийся огонь.
Оба возгорания могли произойти из-за замыкания проводки. Ранее в Новосибирской области случился пожар в доме с тремя детьми. Трагедии удалось избежать.