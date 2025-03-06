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Posted 6 марта, 05:41

Published 6 марта, 05:41

Modified 6 марта, 05:43

Updated 6 марта, 05:43

Погибли люди

В Новосибирской области пенсионеры погибли при пожаре

6 марта 2025, 05:41
Фото: 1MI. Погибли люди
В Новосибирской области пожар унес жизнь двух пенсионеров, подробности озвучили в МЧС.

Трагедии произошли в разных селах 5 марта. Первый инцидент был в селе Криводановка. Там загорелся частный дом из бруса. Когда пожарные начали разбирать завалы после тушения, то они нашли тело пожилого мужчины.

Второй инцидент случился в селе Александро-Невское, где сгорели дом и баня. Там погибла маломобильная пенсионерка, которая не смогла самостоятельно выйти из горящего помещения, так как этому препятствовал разгоревшийся огонь.

Оба возгорания могли произойти из-за замыкания проводки. Ранее в Новосибирской области случился пожар в доме с тремя детьми. Трагедии удалось избежать.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Гибель#18+
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