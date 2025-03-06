В Новосибирской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

По данным регионального управления ведомства, на 9-й неделе 2025 года в области отмечен умеренный рост числа случаев гриппа и ОРВИ. Лабораторные исследования показали, что в структуре выявленных патогенов увеличивается доля вирусов гриппа, преимущественно типа В. Среди негриппозных инфекций лидируют риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус).