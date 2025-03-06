atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 09:30

Published 6 марта, 09:30

Modified 6 марта, 09:32

Updated 6 марта, 09:32

Люди болеют

В Новосибирской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

6 марта 2025, 09:30
Фото: 1MI. Люди болеют
Рост заболеваемости респираторными инфекциями зафиксирован в Новосибирской области, о чем сообщил Роспотребнадзор.

По данным регионального управления ведомства, на 9-й неделе 2025 года в области отмечен умеренный рост числа случаев гриппа и ОРВИ. Лабораторные исследования показали, что в структуре выявленных патогенов увеличивается доля вирусов гриппа, преимущественно типа В. Среди негриппозных инфекций лидируют риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус).

Подтвержденные случаи гриппа регистрируются преимущественно у граждан, не прошедших вакцинацию. Привитые пациенты, по статистике, либо не заражаются, либо переносят заболевание в легкой форме.

Дети в Новосибирской области стали чаще болеть — что происходит
Узнать подробнее

Специалисты напоминают о базовых мерах профилактики: регулярная гигиена рук и обработка гаджетов антисептиками; проветривание жилых и рабочих помещений; ограничение контактов с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.

При первых признаках болезни — повышении температуры, кашле, слабости — Роспотребнадзор рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Самолечение, особенно с использованием антибиотиков без назначения врача, может привести к осложнениям.

Актуальная эпидемиологическая ситуация остается под контролем, однако ведомство призывает жителей региона соблюдать осторожность в местах массового скопления людей и учитывать сезонный подъем заболеваемости при планировании повседневной активности. Ранее семья из Новосибирска заболела смертельной лихорадкой на острове.

Похищенный отцом из Новосибирска мальчик оказался в Австралии
Узнать подробнее
Читайте также:
Все оттенки серого: торговые киоски в Новосибирске приведут к единому стилюХлеб подорожает в марте — с чем связан рост ценВ Новосибирской области пенсионеры погибли при пожаре
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Вирус#Заболеваемость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика