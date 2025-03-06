В Новосибирской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Posted 6 марта, 09:30
Published 6 марта, 09:30
Modified 6 марта, 09:32
Updated 6 марта, 09:32
По данным регионального управления ведомства, на 9-й неделе 2025 года в области отмечен умеренный рост числа случаев гриппа и ОРВИ. Лабораторные исследования показали, что в структуре выявленных патогенов увеличивается доля вирусов гриппа, преимущественно типа В. Среди негриппозных инфекций лидируют риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус).
Подтвержденные случаи гриппа регистрируются преимущественно у граждан, не прошедших вакцинацию. Привитые пациенты, по статистике, либо не заражаются, либо переносят заболевание в легкой форме.
Специалисты напоминают о базовых мерах профилактики: регулярная гигиена рук и обработка гаджетов антисептиками; проветривание жилых и рабочих помещений; ограничение контактов с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.
При первых признаках болезни — повышении температуры, кашле, слабости — Роспотребнадзор рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Самолечение, особенно с использованием антибиотиков без назначения врача, может привести к осложнениям.
Актуальная эпидемиологическая ситуация остается под контролем, однако ведомство призывает жителей региона соблюдать осторожность в местах массового скопления людей и учитывать сезонный подъем заболеваемости при планировании повседневной активности. Ранее семья из Новосибирска заболела смертельной лихорадкой на острове.