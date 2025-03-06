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Posted 6 марта, 09:26

Published 6 марта, 09:26

Modified 6 марта, 09:30

Updated 6 марта, 09:30

В Самарской области началась подготовка дорог к весеннему паводку

6 марта 2025, 09:26
Общая протяженность областных трасс составляет более 7000 километров, в их составе — 7900 водопропускных труб и 470 искусственных сооружений.

Специалисты предприятия по содержанию дорог заранее, еще до начала активного таяния снега, приступили к очистке проезжей части, обочин и оголовков труб, пишет sovainfo.ru.

В первую очередь эти мероприятия коснулись мест, где больше всего ожидаются переливы и подтопления.

Кроме того, регулярно проводятся отдельные работы по очистке дождеприемных решеток на дорогах в черте Самары.

Особое внимание уделят низким мостам, у которых в случае перелива воды демонтируют ограждения.

Всего на территории региональных трасс расположено пять таких сооружений. Они находятся в Большеглушицком, Красноярском и Пестравском районах.

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