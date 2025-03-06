В Самарской области началась подготовка дорог к весеннему паводку

Posted 6 марта, 09:26
Published 6 марта, 09:26
Modified 6 марта, 09:30
Updated 6 марта, 09:30
Специалисты предприятия по содержанию дорог заранее, еще до начала активного таяния снега, приступили к очистке проезжей части, обочин и оголовков труб, пишет sovainfo.ru.
В первую очередь эти мероприятия коснулись мест, где больше всего ожидаются переливы и подтопления.
Кроме того, регулярно проводятся отдельные работы по очистке дождеприемных решеток на дорогах в черте Самары.
Особое внимание уделят низким мостам, у которых в случае перелива воды демонтируют ограждения.
Всего на территории региональных трасс расположено пять таких сооружений. Они находятся в Большеглушицком, Красноярском и Пестравском районах.