Вирусолог Протасова заявила, что норовирус может привести к летальному исходу

Posted 6 марта, 08:00
Published 6 марта, 08:00
Modified 6 марта, 15:57
Updated 6 марта, 15:57
Как происходит заражение, какие симптомы у вируса и как обезопасить себя, сохранив здоровье? Отвечает эксперт.
Не повезет тому, кто заразится норовирусом или «желудочным» гриппом, как его называют, а он чрезвычайно заразен. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru заявила доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.
Как отметила собеседница издания, норовирусы — многочисленная группа РНК — вирусов, которые не обзавелись оболочкой. Она им и не нужна: вирусы выходят группами из клеток в клеточных везикулах (пузырьках), и в них же путешествуют по организму и за его пределами.
При этом вирус очень устойчив во внешней среде: нахождение в везикулах повышает его устойчивость к экстремальным температурам, уровням pH и концентрациям соли.
Основой путь заражения — орально-фекальный, то есть, это болезнь грязных рук. Бывает и воздушно-капельный путь — при рвоте у больного. Если не была произведена дезинфекция, то при вдыхании воздуха вблизи места рвоты можно заразиться. Воздушно-капельным путем можно заразиться и в туалете, который посетил больной с диареей. Продолжительность заболевания о 2 до 5 дней.
«Норовирус легко подхватить от носителей вируса и при употреблении пищи, которую они приготовили. Носители на протяжении многих недель после заражения могут выделять вирус, даже когда симптомы заболевания исчезли. А люди со сниженным иммунитетом выделяют вирус 3 — 4 месяца», — объяснила вирусолог.
Светлана Протасова отметила, что этим вирусом можно заражаться повторно, так как у него десятки разных штаммов. Можно подхватить и сразу два штамма. Причем, для заражения достаточно всего-навсего от 5 до 20 вирусных частиц. Это очень мало, но вирусы бурно размножаются и вызывают заболевание, уточнила собеседница издания.
«Серьезные вспышки норовируса наблюдались в конце 2024 года в США, Японии и Англии. В России также наблюдаются вспышки норовирусной инфекции. Видимо, свою роль сыграл ковид: при сниженном иммунитете после этого заболевания многочисленным штаммам норавируса легче распространяться», — предполагает специалист.
Попав в организм, норавирус начинает размножаться в тонком кишечнике. Появляются симптомы острого гастроэнтерита — боли в животе, тошнота, сильная рвота и сильная водянистая диарея, что может приводить к обезвоживанию.
Бывает также головная боль и/или субфебрильная температура, потеря вкусовых ощущений, кашель, мышечные боли, вялость — эти симптомы не всегда проявляются. На первый план выступают симптомы острого гастроэнтерита, напоминающие острое отравление.
Но при отравлении симптомы могут быстро появляться — иногда в течение нескольких минут после принятия некачественной пищи. При норовирусе они развиваются в течение 12 — 48 часов.
«Ни вакцин, ни лекарств от норовируса нет. Обычно заболевание само проходит. Хотя бывает и тяжелое течение, и даже летальные исходы. Чтобы не заразиться, надо очень тщательно мыть руки теплой водой с мылом. Частая ошибка, которая может привести к заражению — недостаточно хорошо вымытые руки, особенно после посещения туалета или перед приготовлением пищи. Дезинфицирующие средства и гели для рук на спиртовой основе на вирус не действуют — он остается на коже», — советует доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.
Что касается норовируса на поверхностях, то он сохраняется на них в течение нескольких дней. Однако, его убивает отбеливатель или другие дезинфицирующие средства.
* — при возникновении симптомов обратитесь к врачу.