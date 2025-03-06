Вирусолог Протасова заявила, что норовирус может привести к летальному исходу

«Ни вакцин, ни лекарств от норовируса нет. Обычно заболевание само проходит. Хотя бывает и тяжелое течение, и даже летальные исходы. Чтобы не заразиться, надо очень тщательно мыть руки теплой водой с мылом. Частая ошибка, которая может привести к заражению — недостаточно хорошо вымытые руки, особенно после посещения туалета или перед приготовлением пищи. Дезинфицирующие средства и гели для рук на спиртовой основе на вирус не действуют — он остается на коже», — советует доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.