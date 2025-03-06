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Posted 6 марта, 09:31

Published 6 марта, 09:31

Modified 6 марта, 09:36

Updated 6 марта, 09:36

Врач рассказал, как отсутствие белковой пищи в пост сказывается на здоровье

6 марта 2025, 09:31
Врач-эндокринолог Анна Ушакова предупреждает, что мясо, рыба и яйца дают человеческому организму незаменимые аминокислоты.

Белки животного происхождения усваиваются организмом на 93-96%, а растительного — на 62-90%, пишет sovainfo.ru.

Поэтому резко менять свой привычный рацион не стоит. Перед соблюдением Великого поста меню необходимо проработать со специалистами во избежание ухудшения здоровья.

Прекращать употреблять пищу животного происхождения запрещено беременным, детям, пациентам с онкологическими заболеваниями, анемиями, иммунодефицитами, а также пациентам с сахарным диабетом, передает слова врача «Тульская служба новостей».

Восполнять дефицит животного белка можно, увеличив в своем рационе в два раза растительный. Для этого подойдут различные орехи, злаки и овощи.

Витамин В 12 есть в грибах, морских водорослях, молоке. А для пополнения запасов омега-3 необходимо добавлять в пищу льняное масло.

Эндокринолог предупреждает, что при длительном голодании организм начинает экономить энергию. В этом случае он начинает брать ее из мышц и жировой ткани, разрушая их.

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