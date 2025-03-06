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Posted 6 марта, 09:13

Published 6 марта, 09:13

Modified 6 марта, 09:15

Updated 6 марта, 09:15

Сегодня торговые павильоны выглядят по-разному

Все оттенки серого: торговые киоски в Новосибирске приведут к единому стилю

6 марта 2025, 09:13
Фото: atas.info. Сегодня торговые павильоны выглядят по-разному

В Новосибирске выпущены единые требования для оформления уличных киосков

Новые требования к внешнему виду торговых точек подразумевают, что основным цветом должен быть серый, следует из постановления мэра.

Мэрия Новосибирска выпустила постановление о едином внешнем облике нестационарных объектов торговли (киосков, фудтраков, летних веранд, ёлочных базаров) на улицах, относящихся к первой категории. Сюда входят 34 самых известных и популярных городских пространства: площади Ленина и Калинина, центральные отрезки улиц Красный проспект, Богдана Хмельницкого, Пархоменко и другие.

Согласно документу, который изучил корреспондент Atas.Info, превалирующим цветом торговых точек должен стать серый.

«Основной цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): железно-серый, графитовый серый, транспортный серый, темно-алюминиевый, перламутровый светло-серый, перламутровый темно-серый — не менее 70%», — говорится в постановлении за подписью мэра Максима Кудрявцева.

Для оформления оставшихся 30 процентов поверхности киоска можно использовать еще один из восьми оттенков серого. Переплеты и полотна оконных и дверных проемов должны быть окрашены в темно-серый цвет, без вариантов.

Группы киосков должны быть выполнены в едином архитектурном стиле, располагаться симметрично друг к другу и не различаться по высоте.

Хозяева торговых точек должны привести их в соответствие новым требованиям до 1 июля текущего года.

Ранее в городе сносили нелегальные торговые ларьки по требованию прокуратуры.

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