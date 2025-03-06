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Posted 6 марта, 03:47

Published 6 марта, 03:47

Modified 6 марта, 03:49

Updated 6 марта, 03:49

Новосибирцев осудили

Жители Новосибирска получили 51 год колонии за теракт против штаба Путина

6 марта 2025, 03:47
Фото: 1MI. Новосибирцев осудили
Суд огласил приговор трем мужчинам из Новосибирска, обвиняемым в планировании диверсии против предвыборного штаба Владимира Путина в Барнауле.

Сергей Дементьев, Артем Жиленков и Дмитрий Родькин приговорены к суммарному сроку в 51 год колонии за сотрудничество с украинской организацией, которая запрещена в России.

Во время следствия выяснилось, что один из фигурантов дела связался с военизированной организацией и привлек к противоправному деянию своих друзей. Группа собирала разведданные о штабе действующего президента и изготовила зажигательные устройства. Планируемая атака была предотвращена специалистами ФСБ, которые задержали подозреваемых до реализации их планов.

Как установило следствие, участники группы были против спецоперации и действовали по инструкциям иностранных кураторов. Их целью было дестабилизировать политическую обстановку.

Суд назначил:

  • Сергею Дементьеву — 18 лет колонии;

  • Артему Жиленкову — 17 лет;

  • Дмитрию Родькину — 16 лет.

Приговор пока можно обжаловать. Тем временем в Новосибирской области мать-должница пряталась от уплаты алиментов в подполье.

В Новосибирской области мать-должница пряталась от уплаты алиментов в подполье
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Приговор#Владимир Путин
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