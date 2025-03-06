Жители Новосибирска получили 51 год колонии за теракт против штаба Путина

Во время следствия выяснилось, что один из фигурантов дела связался с военизированной организацией и привлек к противоправному деянию своих друзей. Группа собирала разведданные о штабе действующего президента и изготовила зажигательные устройства. Планируемая атака была предотвращена специалистами ФСБ, которые задержали подозреваемых до реализации их планов.