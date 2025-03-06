Жители Новосибирска получили 51 год колонии за теракт против штаба Путина

Posted 6 марта, 03:47
Published 6 марта, 03:47
Modified 6 марта, 03:49
Updated 6 марта, 03:49
Сергей Дементьев, Артем Жиленков и Дмитрий Родькин приговорены к суммарному сроку в 51 год колонии за сотрудничество с украинской организацией, которая запрещена в России.
Во время следствия выяснилось, что один из фигурантов дела связался с военизированной организацией и привлек к противоправному деянию своих друзей. Группа собирала разведданные о штабе действующего президента и изготовила зажигательные устройства. Планируемая атака была предотвращена специалистами ФСБ, которые задержали подозреваемых до реализации их планов.
Как установило следствие, участники группы были против спецоперации и действовали по инструкциям иностранных кураторов. Их целью было дестабилизировать политическую обстановку.
Суд назначил:
Сергею Дементьеву — 18 лет колонии;
Артему Жиленкову — 17 лет;
Дмитрию Родькину — 16 лет.
Приговор пока можно обжаловать. Тем временем в Новосибирской области мать-должница пряталась от уплаты алиментов в подполье.