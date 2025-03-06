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Posted 6 марта, 13:09

Published 6 марта, 13:09

Modified 6 марта, 13:11

Updated 6 марта, 13:11

Мягкие роды предлагают в Новосибирске

Жительниц Новосибирска приглашают рожать в джакузи

6 марта 2025, 13:09
Фото: 1MI. Мягкие роды предлагают в Новосибирске
Две жительницы Новосибирска впервые воспользовались новой услугой Центральной клинической больницы Академгородка, чтобы родить детей в спокойной обстановке.

Новую услугу начали предлагать в новосибирском Академгородке в 2025 году. В Центральной клинической больнице оборудовали медицинскую ванную, похожую на джакузи, — утверждается, что роды в воду проходят легче для женщин.

Обезболивание происходит без использования препаратов, однако процесс полностью контролируется специалистами: в воде у плода фиксируют КТГ, сердцебиение. Допускаются исключительно пациентки со здоровой беременностью и полным отсутствием противопоказаний.

На сегодняшний день услугой «мягких» родов воспользовались две жительницы Новосибирска.

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