Жительниц Новосибирска приглашают рожать в джакузи

Posted 6 марта, 13:09
Published 6 марта, 13:09
Modified 6 марта, 13:11
Updated 6 марта, 13:11
Новую услугу начали предлагать в новосибирском Академгородке в 2025 году. В Центральной клинической больнице оборудовали медицинскую ванную, похожую на джакузи, — утверждается, что роды в воду проходят легче для женщин.
Обезболивание происходит без использования препаратов, однако процесс полностью контролируется специалистами: в воде у плода фиксируют КТГ, сердцебиение. Допускаются исключительно пациентки со здоровой беременностью и полным отсутствием противопоказаний.
На сегодняшний день услугой «мягких» родов воспользовались две жительницы Новосибирска.
Ранее сообщалось о резком спаде рождаемости в Новосибирской области.