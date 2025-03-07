Андрей Травников наградил многодетных матерей накануне 8 марта

Матерям, награждённым знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учёта налога на доходы физических лиц. Также награждённым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.