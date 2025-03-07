Андрей Травников наградил многодетных матерей накануне 8 марта

Posted 7 марта, 04:55
Published 7 марта, 04:55
Modified 7 марта, 04:57
Updated 7 марта, 04:57
В мероприятии приняли участие 19 многодетных матерей, представленных к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть», а также члены их семей.
«Награда „За материнскую доблесть“ отличается от некоторых других подобных наград тем, что она присваивается не просто за большие семьи, а за крепкие, благополучные семьи. И это — подтверждение общественного признания вашей жизненной позиции, уважения к вашим семьям, мужьям, детям, к тем, кто вам помогает. Спасибо большое за этот гражданский пример всем остальным — поверьте, он работает, потому что как в стране в целом, так и в Новосибирской области количество многодетных семей растёт. Хочется, чтобы такими же крепкими и большими были семьи ваших детей», — пожелал собравшимся губернатор Андрей Травников.
Андрей Шимкив от имени всех депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области поздравил многодетных мам с заслуженными наградами, подчеркнув, что они сохраняют русские традиции.
В ответном слове от имени награждённых Юлия Поздняк, мама пятерых детей из Кировского района Новосибирска, выразила благодарность губернатору и правительству Новосибирской области, депутатскому корпусу за помощь и поддержку.
«Это наша общая победа, каждой из нас, наших детей. Очень приятно осознавать, что мы являемся примером для многих людей, очень важно чувствовать поддержку государства в том, что для детей из многодетных семей открыты все возможности для развития и роста», — сказала Юлия Поздняк.
Среди представленных к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть» в марте 2025 года — 13 женщин с пятью детьми, 4 женщины с шестью детьми, 2 женщины с семью детьми, 1 женщина с восемью детьми.
Возраст самой молодой мамы — Лидии Баяновой из Куйбышевского района — 27 лет.
В Новосибирской области на учёте в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот, предусмотренных для многодетных семей, состоит 45 734 многодетные семьи, в которых воспитываются 154 296 детей.
Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 355 многодетных матерей.
Матерям, награждённым знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учёта налога на доходы физических лиц. Также награждённым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.