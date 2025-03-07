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Posted 7 марта, 16:23

Published 7 марта, 16:23

Modified 7 марта, 16:23

Updated 7 марта, 16:23

«Домклик» назвал города с самыми дешевыми квартирами в новостройках

«Домклик» назвал города с самыми дешевыми квартирами в новостройках

7 марта 2025, 16:23
Фото: 1MI.
Наиболее доступные по цене квартиры предлагаются в Магнитогорске, Черкесске и Копейске. Такие данные приводят аналитики «Домклик» на основе данных из объявлений, размещенных на платформе, с указанием цен за квадратный метр.

В исследовании участвовали 15 городов с населением свыше 100 тысяч жителей, где стандартную квартиру площадью 35 квадратных метров можно приобрести за сумму, не превышающую 3,5 миллиона рублей, сообщает 56orb.ru.

По информации, полученной в результате анализа, самые низкие цены на квартиры зафиксированы в новостройках Магнитогорска, где приобретение однокомнатной квартиры обойдется примерно в 2,3 миллиона рублей (67 тысяч рублей за квадратный метр). В Черкесске и Копейске аналогичная квартира будет стоить около 2,6 миллиона рублей (75 тысяч рублей за квадратный метр).

В целом по России средняя цена квадратного метра в новостройках, по данным «Домклик», в феврале 2025 года составила около 193 тысяч рублей, что соответствует 6,7 миллиона рублей за типовую квартиру площадью 35 квадратных метров.

На четвертой строчке рейтинга находится город Шахты в Ростовской области, а на пятой — Нижний Тагил, где покупка однокомнатной квартиры обойдется в 2,7 миллиона рублей (78 тысяч рублей за квадратный метр). Шестое место занимает Псков с ценой за стандартную однокомнатную квартиру в 2,8 миллиона рублей, а седьмое — Балаково в Саратовской области (3 миллиона рублей). Ангарск и Элиста занимают восьмое и девятое места соответственно, где однокомнатные квартиры в строящихся домах можно приобрести за 3,1 миллиона рублей. Замыкает десятку Вологда, где типовая однокомнатная квартира стоит около 3,2 миллиона рублей.

Сравнительно невысокие цены можно найти в Орле, Волжском, Ставрополе, Коврове (Владимирская область) и Смоленске. В Ставрополе и Коврове однушка в новостройке сегодня оценивается примерно в 3,4 миллиона рублей, а в Смоленске — в 3,5 миллиона рублей.

В исследовании «Домклик» особо подчеркивается, что в Ставрополе стоимость квартир в новостройках за год снизилась на 7% (в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года).

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