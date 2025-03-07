«Домклик» назвал города с самыми дешевыми квартирами в новостройках

На четвертой строчке рейтинга находится город Шахты в Ростовской области, а на пятой — Нижний Тагил, где покупка однокомнатной квартиры обойдется в 2,7 миллиона рублей (78 тысяч рублей за квадратный метр). Шестое место занимает Псков с ценой за стандартную однокомнатную квартиру в 2,8 миллиона рублей, а седьмое — Балаково в Саратовской области (3 миллиона рублей). Ангарск и Элиста занимают восьмое и девятое места соответственно, где однокомнатные квартиры в строящихся домах можно приобрести за 3,1 миллиона рублей. Замыкает десятку Вологда, где типовая однокомнатная квартира стоит около 3,2 миллиона рублей.